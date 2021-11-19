«فيتش» تُثبت تصنيفات 4 بنوك إماراتية

المصدر: دبي - سيد صالح

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ثبتت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني تصنيفها للجدارة الائتمانية بالعملات الأجنبية على المدى الطويل لدى «بنك دبي الإسلامي» عند «A»، كما منحته نظرة مستقبلية مستقرة. وبحسب تقرير أصدرته «فيتش»، فقد تثبتت أيضاً تصنيفها للجدوى المالية للبنك عند الدرجة «+bb».

وذكرت «فيتش» في تقريرها أن ربحية «بنك دبي الإسلامي» صحية وأثبتت تماسكها خلال الدورات الاقتصادية. وأضافت أن الأرباح التشغيلية قبل الإهلاك لدى البنك احتفظت بمرونتها طوال عام 2020، على الرغم من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن تفشي جائحة «كوفيد 19»، حيث لقيت دعماً ناتجاً عن ارتفاع صافي الدخل بعد صفقة استحواذ البنك على «بنك نور» وانخفاض كُلفة التمويل.

وفي سياق موازٍ، ثبتت «فيتش» أيضاً تصنيفها للجدارة الائتمانية بالعملات الأجنبية على المدى الطويل لدى «بنك المشرق» عند «A»، كما منحته نظرة مستقبلية مستقرة.

كما ثبتت «فيتش» تصنيفها للجدارة الائتمانية بالعملات الأجنبية على المدى الطويل لدى «مصرف أبوظبي الإسلامي» عند «+ A»، كما منحته نظرة مستقبلية مستقرة، وثبتت تصنيفها للجدوى المالية للبنك عند الدرجة «bb».

وأخيراً، ثبتت «فيتش» تصنيفها للجدارة الائتمانية بالعملات الأجنبية على المدى الطويل لدى «اتش إس بي سي الشرق الأوسط» عند «+A».

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