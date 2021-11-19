«سانجيف بهاتيا» تطرح حلولاً جديدة لإدارة العقارات في دبي

المصدر: دبي - البيان

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كشفت مجموعة سانجيف بهاتيا، الشركة القابضة الرائدة في الإمارات ومقرها دبي، عن مجموعة من الحلول المبتكرة لتكامل الأنظمة وإدارة العقارات الذكية، استعرضتها أمام 200 متخصص من كبار قادة قطاع الفنادق والسياحة، خلال فعاليات مؤتمر الجهات المعنية 2021، الذي استضافته ذا هوسبيتاليتي نيتورك بين 26 و28 أكتوبر في منتجع لابيتا بدبي باركس آند ريزورتس.

وشاركت المجموعة بغرفة تجريبية حصرية مخصصة للفعالية، أتاحت للجهات المعنية الحاضرة فرصة الاطلاع على الخدمات والمنتجات الثورية التي طورتها كلّ من نيتيكس كونترول، مزود حلول إدارة المباني الذكية، وأو دي سي جلوبال، شركة الأنظمة الذكية المتكاملة، وتكنووير، شركة تطوير أنظمة إضاءة الطوارئ الذكية. وتميزت حلول الأتمتة المعروضة بقابلية تطبيقها واعتمادها في معظم المشاريع الحالية والجديدة، بهدف تسهيل إدارة المباني ومراقبتها وربطها. وتضمنت مركز القيادة والتحكم الذكي والمتكامل، المركز الرئيسي الذي تقدمه المجموعة لحلول المدن الذكية، والذي كان محط أنظار الجهات المعنية والمهتمة، من مطورين ومديري منشآت واستشاريين، إضافة إلى شركات المقاولات وسلاسل فندقية عالمية مرموقة، تدير محفظة من العقارات الحالية والجديدة في مختلف أنحاء العالم.

واستعرضت الغرفة التجريبية قدرات التكامل للعديد من الأنظمة المختلفة التي تطورها المجموعة مثل نظام الإدارة المتكاملة للمباني الذكية من نيتيكيس كونيكت. حيث تضمنت هذه الحلول منظمات حرارية متطورة قابلة للعمل عن بُعد، ومدعومة بخدمة إنترنت لاسلكية، تساعد في تقليص الاعتماد على المعدات إلى الحد الأدنى، وتعزيز التكامل بين المعدات والبرمجيات لتحقيق سير عمل سلس لخدمات البث الإذاعي المحمول العام، كما سمحت الغرفة للضيوف بمتابعة عملية مراقبة الاستهلاك في المرافق وتتبعها عبر بث مباشر.

وقال سانجيف بهاتيا، رئيس مجلس إدارة مجموعة سانجيف بهاتيا والرئيس التنفيذي لشركة نيتيكس جلوبال: نجحت مجموعة سانجيف بهاتيا في تقديم عرض مباشر لفرص الدمج والتكامل الهائلة التي يمكنها توفيرها لمنشآت الفنادق والسياحة الخاصة بالجهات المعنية الحاضرة. حيث تتعامل منشأة الضيافة مع 40 إلى 50 جهة بيع وسطياً، تحصل منها على أنظمتها المدمجة. وبخلاف الكثير من شركات الخدمات رفيعة المستوى، التي تتقاضى على الأقل 500 ألف وحتى ملايين الدولارات من أجل إضافة هذه الأصول إلى منصة واحدة، تضع المجموعة حلول تكامل ودمج الأنظمة هذه في متناول الشركات الصغيرة والمتوسطة أيضاً، سواء أكان العقار جديداً أم قديماً.

ومنحت الغرفة التجريبية زوارها القدرة على مشاهدة عرض مباشر لقدرة منصة نيتيكس كونيكت على إطلاق الإنذار في الوقت الفعلي، إضافة إلى قدراتها على مراقبة استهلاك الطاقة والموارد في المرافق، إلى جانب العديد من المزايا التي تسهم في زيادة دورة حياة الأصول. كما عرضت المجموعة مركز نيتيكس للقيادة والتحكم الذكي والمتكامل، الذي يوفر وصولاً سريعاً لبيانات المدن الذكية في الوقت الفعلي، إضافة إلى خدمات الأمن وإدارة استهلاك الطاقة وتحليل البيانات والكشف عن الأخطاء وتشخيصها، إلى جانب العديد من القدرات والخدمات الأخرى، والتي تعمل على تمكين حلول ذكاء الأعمال وتحليل البيانات الضخمة ودمج خدمات إنترنت الأشياء لمرافق مدينة كاملة، بالاعتماد على لوائح تحليلية عالية الكفاءة.

ولا تقتصر قدرات حلول نيتيكس كونترول في القطاع الفندقي على دمج خدمات البث الإذاعي المحمول العام وأنظمة إدارة المباني فحسب، بل تشمل برمجتها لحفظ الخيارات المفضلة لكل ضيف أو نزيل، فتشمل حجم استهلاك الطاقة وأوقات الاستخدام الفعلي والتفضيلات الشخصية وغيرها، والتي يتم تعميمها ومشاركتها تلقائياً في المرة المقبلة التي يسجل الضيف فيها دخوله. مما يساعد على توقع استهلاك الطاقة وإدارته، وتوفير خدمات مخصصة بدرجة كبيرة. وفي سياق متصل، يمثل نظام إضاءة الطوارئ من تكنووير، الشركة التي أطلقتها المجموعة في المنطقة، أول نظام إضاءة قادر على التكامل بسهولة مع أي نظام إدارة للمباني، إلى جانب قدرته على العمل كنظام مستقل معزول. ويتضمن النظام مزايا وخصائص عدة تتنوع من المكونات المصممة بمفهوم عصري إلى أضواء الطوارئ القوية التي يمكنها العمل في أسوأ الظروف وأشدها قسوة.

وأضاف سانجيف: قدّم المؤتمر لمجموعتنا فرصة مميزة لاستعراض حلولنا المتطورة أمام أبرز الجهات المعنية في القطاع، متضمنة منهجية نيتيكس كونترول للتكامل والدمج، ونظام دمج الخدمات متعدد المصادر من أو دي إس جلوبال، وأنظمة الإضاءة الثورية من تكنووير.

واختتم سانجيف بالقول: ونجحنا بدورنا في استقطاب اهتمام الشخصيات التي حضرت المؤتمر والجهات التي تمثلها، ما دفعها لطرح الكثير من الأسئلة والاستفسارات، لذا أعتقد أن مؤتمر الجهات المعنية 2021 سيشكل منعطفاً مهماً في مسيرة قطاع الفنادق والسياحة، وسيساهم في تحقيق أهداف الاستدامة وتعزيز الخدمات الذكية في المنطقة.

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