«ريبورتاج» تطرح عرضاً خاصاً على 4 مشاريع بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

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كشفت «ريبورتاج» العقارية، الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري بالإمارات، عن إطلاق عرض خاص على 4 مشاريع قيد الإنشاء في أبوظبي، يتضمن خصماً بنسبة 5%، مع سداد 1% فقط حتى الاستلام، بدون دفعة مقدمة.

وتشمل المشاريع الأربعة، «ذا جيت»، الذي يجري تطويره بمدينة مصدر، و«المارية فيستا 1» و«المارية فيستا 2» بجزيرة المارية، إضافة إلى مشروع «ديفا» في جزيرة ياس.

وتبدأ أسعار الشقق بمشروع «ذا جيت» من 770 ألف درهم، ومن المقرر إنجاز المشروع وتسليمه بحلول الربع الثالث من 2022، فيما تبدأ الأسعار بـ «المارية فيستا 1» من 780 ألف درهم، ومن المتوقع إنجازه بحلول الربع الأول من 2024، كما تبدأ الأسعار من 620 ألفاً بـ «المارية فيستا 2»، والمقرر تسليمه خلال الربع الأخير من 2025، فيما تتوفر الوحدات بـ «ديفا» بأسعار تبدأ بـ 510 آلاف درهم، ومن المقرر إنجازه خلال الربع الأخير من 2024.

وتضيف المشاريع الأربعة نحو 2600 وحدة جديدة لسوق أبوظبي، حيث يتألف «ذا جيت» من 463 شقة سكنية، فيما سيوفر «المارية فيستا» 786 وحدة، و«المارية فيستا 2»، 588 وحدة، فيما يتألف «ديفا» من 736 وحدة سكنية.

وتباشر «ريبورتاج العقارية» تطوير 12 مشروعاً قيد الإنشاء بالإمارات، توفر نحو 6 آلاف وحدة سكنية ضمن أهم المواقع الاستثمارية بأبوظبي ودبي، بجانب مشروع تم إنجازه وتسليمه بمدينة مصدر في أبوظبي.

وقال إسلام أحمد سليمان، الرئيس التنفيذي في ريبورتاج العقارية، إن الشركة تواصل تقديم العديد من العروض المتنوعة، والتي تناسب شرائح متنوعة من العملاء، وتلبي تطلعات الراغبين في شراء العقارات بأبوظبي.

وحققت ريبورتاج العقارية مبيعات تتجاوز مليار درهم منذ بداية العام 2021 حتى نهاية شهر أغسطس الماضي، مقابل 488 مليون درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام 2020، بنمو يصل لنحو 105%.

وأكد سليمان أن السوق العقاري بأبوظبي يشهد تحسناً ملحوظاً في النشاط خلال الفترة الحالية، لا سيما مع توالي الكشف عن العديد من المبادرات الداعمة للاقتصاد، فضلاً عن إطلاق حزم المشاريع المتنوعة ضمن «مشاريع الخمسين»، والتي تسهم في تسريع وتيرة التعافي من تداعيات الجائحة.

ولفت سليمان إلى التزام «ريبورتاج» بتنفيذ كافة مشاريعها وفق الخطط المحددة، تمهيداً لإنجازها وتسليمها وفق المواعيد المعلنة.

وتضم قائمة مشاريع «ريبورتاج العقارية» في أبوظبي كذلك، مشاريع «الراحة لوفتس 1»، ويوفر 164 وحدة سكنية، و«الراحة لوفتس 2»، والذي يضيف 110 وحدات سكنية، وذلك ضمن منطقة شاطئ الراحة.

وفي مدينة مصدر بأبوظبي، يجري أيضاً تطوير مشروع «الواحة رزيدنس 1» ويوفر 612 شقة، و«الواحة رزيدنس 2» ويضم نحو 304 وحدات سكنية، فضلاً عن مشروع «ليوناردو ريزيدنس»، الذي تم تسليمه قبل نحو عامين، ويتضمن 177 شقة سكنية بمدينة مصدر.

وفي دبي، يجري تطوير مشروع «أليكسيس تاور» بشارع الشيخ زايد في منطقة داون تاون جبل علي بدبي، ويوفر 378 وحدة سكنية فاخرة، وبرج «ركان»، في منطقة «دبي لاند»، والذي يتم تطويره بالتعاون مع شركة «كونتيننتال للاستثمار»، ويوفر نحو 488 وحدة سكنية، و«ركان لوفتس 1» ويضم نحو 349 فيلا سكنية، و«ركان لوفتس 2» ويوفر نحو 755 فيلا.

وفي مصر، أطلقت «ريبورتاج العقارية» مؤخراً مشروع «مونتي نابوليوني»، والذي سيقام ويقام على مساحة 465 ألف متر مربع، وسيتضمن 5500 وحدة سكنية.

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