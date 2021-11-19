رئيس بوينغ في الشرق الأوسط و أفريقيا : مستقبل الطيران في الإمارات مشرق .. و القطاع بدأ التعافي من كورونا

المصدر: وام

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بجهود دولة الامارات وإمارة دبي في التعامل مع جائحة كورونا والتي كان لها دورها الكبير في تنظيم معرض بهذا النجاح يشعر فيه جميع المشاركون بالأمان ويمنح العاملين في مجال صناعة الطيران الثقة بعودة حركة السفر الجوي مجددا.

و أعرب عن سعادته بوجوده في هذا الحدث البارز و قال إن أحد أهم المحاور التي يغطيها معرض " دبي للطيران 2021" يتمثل في عرض تكنولوجيا جديدة واطلاع المشاركين عليها و تعريفهم بها .. وأضاف :" كان الجميع سعداء برؤية بوينج 777 إكس و التي تعد قفزة نوعية في مجال الابتكار".

وأضاف : لقد قمنا بتحويل طائراتنا الحالية من طراز 777 و التي تتواجد ضمن أساطيل عدد من شركات الطيران في المنطقة إلى طائرات أكثر تقدما من الناحية التكنولوجية و أكثر كفاءة في استهلاك الوقود أيضا إلى جانب قدرتها على الطيران لمسافات طويلة مع حرق وقود أقل" .. منوها إلى تسيير أول رحلة دولية لطائرة بوينج 777 إكس من حقل بوينج في سياتل إلى دبي واصفا هذه الرحلة بأنها طريقة لتقديم طائرة 777 إكس للعالم.

و أكد كولجيت غاتا-أورا رئيس شركة بوينغ في الشرق الأوسط وتركيا و أفريقيا أن نظرة السوق للمنطقة بأكملها إيجابية للغاية في الواقع حيث يتواجد في الإمارات العديد من كبريات شركات الطيران منها طيران الإمارات و الاتحاد للطيران و فلاي دبي " .

وقال إن توقعات السوق التجارية التي تم نشرها مؤخرا أظهرت أن أسطول الطائرات في هذه المنطقة سينمو خلال الـ 20 عاما المقبلة بمقدار 3لاثة آلاف و500 طائرة وهو رقم مهم جدا .. وأضاف إن الرقم الآخر المهم حقا أننا نرى توفير 230 ألف وظيفة في جميع أنحاء المنطقة من فنيين وطيارين وأطقم طائرات ليتضح مدى تأثير هذه الصناعة الهامة على المنطقة كلها.

وقال : " لطالما كانت لدينا علاقة قوية حقا مع دولة الإمارات العربية المتحدة.. لقد عملنا بجد لمساعدة الدولة على تحقيق رؤيتها في أن تصبح لاعبا أساسيا في مجال الطيران لذا فإن أحد العناصر التي كنت سعيدا حقا برؤيته هنا هو المثبت العمودي لطائرة "بوينج 787 " الذي تم تصنيعه من قبل شركة ستراتا للتصنيع و كان هذا مشروعا مدته 10 سنوات عملنا عليه مع ستراتا وزرت المصنع مؤخرا وهو منشأة رائعة على أحدث طراز ".

وأكد أن صناعة الطيران بدأت في التعافي من وباء كورونا و قال إن ما نشهده من سرعة لعودة السفر المحلي والسفر الإقليمي و المرحلة الأخيرة من ذلك السفر عبر القارات دليل على ذلك.. لقد عملت بوينج بجد من خلال مبادرة "من أجل استعادة ثقة المسافرين" على ضمان تنظيف الطائرات وتعقيمها على أعلى مستوى وأعتقد أنه مع معدلات التطعيم الحالية في جميع أنحاء المنطقة وفي جميع أنحاء العالم سنرى عودة السفر الدولي قريبا.

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