262.5 مليار درهم حصاد صفقات «دبي للطيران»

المصدر: دبي – بشار باغ

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أنعشت دبي صناعة الطيران العالمية بـ 262.5 مليار درهم قيمة عقود وصفقات معلنة خلال فعاليات الدورة الـ 17 لمعرض دبي للطيران 2021 الذي اختتم فعالياته أمس بنجاح كبير وإقبال لافت ومشاركات دولية مكثفة.

ومع اختتام يومه الخامس أمس، سجل معرض دبي للطيران 2021 إجمالي عقود وصفقات تم إعلانها خلال فعاليات الحدث بقيمة تقارب 262.5 مليار درهم ليحقق في ذلك نمواً بـ 31 % مقارنة بنسخة 2019 التي سجلت صفقات بقيمة 200 مليار درهم.

وشهد الحدث توقيع العديد من مذكرات التفاهم واتفاقيات للتعاون والشراكة مما يساهم في تسريع تعافي قطاع الطيران عالمياً خلال الفترة المقبلة من تداعيات الجائحة. وفي يومه الأول، فاجأ المعرض جميع المراقبين بصفقات وعقود بقيمة 138 مليار درهم تلتها في اليوم الثاني 63.5 مليار درهم، فيما سجل في يومه الثالث صفقات وعقود بـ 59.21 مليار درهم بالإضافة إلى 1.74 مليار درهم في اليوم الرابع. وبلغ إجمالي عدد الطائرات التي تم التعاقد عليها من خلال الصفقات والعقود وخطاب النوايا المعلنة خلال الحدث 595 طائرة تشمل 495 طائرة تجارية للركاب والبضائع إلى جانب 100 طائرة عمودية.

وكان النصيب الأكبر من كعكة الطلبيات والالتزامات المعلنة خلال الحدث من نصيب شركة «إيرباص» التي حلت طائرتها من طراز A320 في المرتبة الأولى على قائمة المبيعات فيما حلت طائرة بوينغ 727 ماكس في المركز الثاني. وتقدر قيمة صفقات «إيرباص» في المعرض بنحو 195 مليار درهم، فيما تقدر الطلبيات المؤكدة فقط لشركة بوينغ نحو 42.1 مليار درهم.

وأعلنت شركة إيرباص أنها حصلت، خلال فعاليات معرض دبي للطيران 2021 على طلبات والتزامات شراء لـ 408 طائرات تشمل 269 طلباً مؤكداً إلى جانب 139 عقود التزامات، مشيرةً إلى أن الحدث يعكس الثقة بتعافي قطاع الطيران.

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