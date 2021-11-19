شركة الإلكترونيات المتقدمة تختتم مشاركتها في المعرض

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اختتمت شركة الإلكترونيات المتقدمة AEC، إحدى شركات الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI، مشاركتها في معرض دبي للطيران، حيث شكّل المعرض منصة رائدة لاستعراض حلول الشركة وتقنياتها المتقدمة، فضلاً عن قدراتها الهندسية والتصنيعية ضمن قطاع أعمال الدفاع والفضاء لديها. (دبي - البيان)

وقال المهندس وليد بن عبد المجيد أبوخالد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI ورئيس مجلس إدارة شركة الإلكترونيات المتقدمة: «شكّل تواجد الشركة السعودية للصناعات العسكرية في معرض دبي للطيران، من خلال شركة الإلكترونيات المتقدمة الرائدة في مجال الدفاع الإلكتروني والتكنولوجيا والصناعات التحويلية، منصة مهمة للقاء شركائنا الإقليميين والعالميين وإطلاعهم على حلولنا وتقنياتنا المتميزة من الأنظمة الجوية، كما أتاح لنا المعرض فرصة مواتية للتعريف بمعرض الدفاع العالمي WDS الذي سيُعقد في الرياض بعد حوالي أربعة أشهر، ونشارك فيه كشريك استراتيجي ومن المقرر أن نعلن عن شراكات واستحواذات استراتيجية ضخمة تصب جميعها نحو هدف توطين قطاع الصناعات العسكرية ونقل المعرفة والتقنية والإنتاج إلى المملكة العربية السعودية بما يتماشى مع رؤية 2030».

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