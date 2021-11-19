«سفرستال» تقدم حلولاً للإمدادات

المصدر: أبوظبي - البيان

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للمرة الثانية تشارك شركة «سِفرستال» إحدى الشركات العالمية لصناعة الصُّلْب والتعدين للمرة الثانية في «أديبك» حيث استعرضت منتجات مبتكرة وحلولاً لإمدادات متكاملة للعملاء الذين تتعلق أنشطتهم بإنتاج النفط والغاز ونقلهما ومعالجتهما.

ومن بين المنتجات الرئيسية التي تقدمها شركة «سِفرستال» في المعرض هناك الأنابيب ذات القطر الكبير والمستخدمة في قطاع النفط والغاز، بالإضافة إلى المنتجات ذات الأغراض الخاصة المصممة لتعمل في ظروف غير اعتيادية. وتشمل هذه المنتجات أنابيب لِحَام بِالْقَوْسِ الْمَغْمُورِ الطولي المصنوعة من الفولاذ عالي الجودة الذي يطيل عمر خدمة الأنابيب في البيئات الحامضية، فأنابيب لِحَام بِالْقَوْسِ الْمَغْمُورِ الطولي تتمتع بقدرة إجهاد عالية وتستخدم لأقسام نقل الغاز في المناطق غير المستقرة زلزاليًا.

منذ عام 2018، عززت شركة «سِفرستال» نشاطها التصديري بقوة، إذ زودت السوق الدولية بأنابيب اللحام. وعلى مدار العامين الماضيين، اشترى العملاء أنابيب لمشاريع في مصر والولايات المتحدة الأمريكية وبنغلاديش والمملكة المتحدة وبيرو وبلغاريا والبرازيل ودول أخرى. وفي الوقت الحالي، تضاعف حجم الصادرات أكثر من ثلاث مرات مقارنة بعام 2019. ومنذ العام 2018 حصلت الشركة على 36 شهادة كفاءة من كبار الرواد في السوق، بما في ذلك أدنوك كما تعمل شركة «سِفرستال» على تطوير العلاقات بشركائها في الشرق الأوسط وتعتزم بَدْء التوريد إلى هذه المنطقة في المستقبل القريب.

وتمتلك شركة «سِفرستال» القدرة على إنتاج ما يصل إلى 600 ألف طن سنويًا من أنابيب لِحَام بِالْقَوْسِ الْمَغْمُورِ الطولي المخصصة لخطوط نقل النفط والغاز البحرية والبرية. وتنتج الشركة هذه الأنابيب وفق دورة إنتاج كاملة وبذلك فهي قادرة على تكييف المنتجات مع طلبات العملاء المخصصة، فضلاً عن مراقبة جودة المنتجات طوال سلسلة الإنتاج بِرُمَّتها.

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