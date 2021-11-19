وزير الإمارات لشؤون الدفاع يزور أجنحة الشركات

المصدر: دبي - وام

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قام معالي محمد بن أحمد البواردي، وزير الدولة لشؤون الدفاع، بجولة أمس في معرض دبي للطيران 2021، زار خلالها عدداً من أجنحة الشركات الموجودة في المعرض والمنصات الخارجية، يصحبه عدد من كبار ضباط ومسؤولي الوزارة.

واطلع خلال الجولة على عدد من الشركات المشاركة والمنصات الخارجية للمعرض، واستمع لشرح من العارضين عن مشاركتهم وعروضهم في هذه الدورة، حيث بدأ بزيارة جناح سوخوي الروسية التي تقوم بصناعة وإنتاج الطائرات، وشركة CALIDUS الإماراتية التي تقوم بصناعة وتطوير الطائرات والآليات العسكرية، بالإضافة إلى التقنيات الحديثة المرتبطة بها.

كما زار شركة إمبراير البرازيلية التي تقوم بتصميم وتطوير وتصنيع مختلف أنواع الطائرات والمحركات، وشركة لوكهيد مارتن الأمريكية المتخصصة بالبحث والتصميم والتصنيع والتطوير والحفاظ على أنظمة التكنولوجيا المتقدمة، كما زار شركة ساب السويدية المتخصصة بتقديم الخدمات والحلول الدفاعية، وشركة سي أيه إي الكندية، وشركة إيرباص التي تعتبر في طليعة صناعة الطيران وبناء الطائرات التجارية والعسكرية والأكثر ابتكاراً في العالم، وشركة MBDA الأوروبية، وشركة رايثون الأمريكية التي توفر أحدث الأجهزة الإلكترونية، وأنظمة الدفاع الجوي والأسلحة.

وقام معالي وزير الدولة لشؤون الدفاع في نهاية الجولة بزيارة فريق فرسان الإمارات، معرباً عن الشكر والثناء لهم على مشاركتهم الفعّالة وما قدموه من عروض حية طوال أيام المعرض، وتمنى لهم المزيد من التوفيق والنجاح.

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