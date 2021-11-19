85 ألف زائر لمعرض دبي للطيران

المصدر: دبي – وام

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هنأ اللواء الركن طيار إسحاق صالح البلوشي المستشار العسكري لوزير الدولة لشؤون الدفاع والمدير التنفيذي للجنة العسكرية لمعرض دبي للطيران 2021، القيادة الرشيدة على نجاح المعرض في دورته 17 الاستثنائية، مشيراً إلى أن عدد الزوار تجاوز 85 ألفاً.

وتقدم بالشكر الجزيل للقيادة الرشيدة على دعمها المتواصل للمعرض،‏ منوهاً بأن التواجد اليومي لكبار المسؤولين في أرض المعارض يعكس الحرص على دعم هذا القطاع، وتحفيز الشركات والترحيب بضيوف الدولة القادمين من 148 دولة. كما توجه بالشكر لسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة الطيران المدني رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرض على الثقة، التي أولتها اللجان العاملة المختلفة.

وأكد في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام» أن الدورة 17 من المعرض كانت دورة استثنائية بالفعل ‏نظراً لتزامنها مع احتضان دولة الإمارات، ودبي تحديداً لإكسبو 2020 وتجاوزها تداعيات جائحة كوفيد 19 واحتفال الدولة بعامها الخمسين، والمضي قدماً في عملية التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن المعرض استقطب أكثر من 1200 شركة محلية وعالمية منها 370 شركة جديدة و5 دول تشارك لأول مرة في المعرض وأكثر من 80 شركة ناشئة.

وأوضح أن وزارة الدفاع أنهت ‏مؤتمرها الخاص بإعلان الصفقات، حيث تجاوزت قيمة الصفقات 22.5 مليار درهم لعدد 23 صفقة، أبرمتها الوزارة مع الشركات المحلية والعالمية، بزيادة 25% مقارنة بالدورة السابقة.

وأشار إلى أن مؤتمر دبي الدولي لقادة القوات الجوية والدفاع الجوي، الذي عقد قبل انطلاق المعرض، ناقش آخر التطورات التقنية الدفاعية والتخطيط الاستراتيجي والذكاء الاصطناعي.

وأكد أن وزارة الدفاع حرصت على عقد مؤتمر الإمارات للجدارة والسلامة، الذي عقد لأول مرة في المنطقة، بالتزامن مع معرض دبي للطيران 2021، والذي تم خلاله مناقشة عملية الجدارة وتطبيق المعايير والمواصفات العالمية، بالإضافة إلى سلسلة من المؤتمرات اليومية المنعقدة، خلال المعرض، والتي تجاوز فيها عدد المتحدثين المؤثرين 220 متحدثاً من مختلف دول العالم.

ولفت البلوشي إلى أن المعرض شهد مشاركة أكثر من 23 نوعاً من الطائرات في العروض اليومية، ومنها 5 فرق استعراضية، شملت طائرات عمودية، تشارك لأول مرة في المنطقة ووجود أكثر من 175 طائرة مدنية وعسكرية في العرض الثابت في المعرض.

وقال: إن عرض الطيران في افتتاح المعرض عكس قوة قطاع الطيران في الدولة، حيث شاركت جميع الناقلات الوطنية الأربع متوشحة بعلم دولة الإمارات، كما لفت الاستعراض الذي قدمته الطائرات العسكرية المختلفة لدولة الإمارات الأنظار، في مشهد تناقلته وسائل الإعلام العالمية، وتم تقديم فرصة لسكان دولة الإمارات لمشاهدة العروض الحية لمدة 3 ساعات يومياً في المنطقة المخصصة في أرض المعرض.

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