«إينوك» و«إير شاتو» توقعان اتفاقية لتزويد وقود الطائرات

المصدر: دبي - البيان

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وقّعت مجموعة إينوك، شريك الطاقة المتكاملة الرسمي لإكسبو 2020 دبي، وشركة «إير شاتو» التي توفر خدمات التأجير والنقل عبر طائرات الهليكوبتر، اتفاقية تعاون تهدف لتزويد وقود طائرات الهليكوبتر خارج المطارات.

حيث من المتوقع أن تسهم هذه الاتفاقية في تلبية احتياجات الوقود لنحو 30 طائرة هليكوبتر يومياً.

وقّع الاتفاقية بمعرض دبي للطيران، فريد البستكي، مدير إدارة إينوك للطيران، والدكتور سامر محمد، المؤسس والرئيس لشركة «إير شاتو»، بحضور برهان الهاشمي، المدير التنفيذي للمبيعات التجارية والدولية في مجموعة إينوك.

وقال سيف الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك: نفخر بالتعاون مع شركة «إير شاتو» لتوفير خدمات تزويد وقود الطائرات لنحو 30 طائرة هليكوبتر يومياً، وذلك من خلال هذه الاتفاقية المتميزة التي تؤكد التزامنا الراسخ بدعم طموحات دولة الإمارات العربية المتحدة لترسيخ مكانتها الرائدة في قطاع الطيران العالمي، وتتيح لنا توسيع نطاق خدماتنا خارج المطارات ضماناً للسلاسة والكفاءة في استمرارية الخدمات الجوية الحيوية مثل الإسعاف الجوي.

وأشار إلى أن معرض دبي للطيران وفر منصة استراتيجية تتيح لنا استعراض قدراتنا المتنامية في مجال وقود الطائرات، ويأتي تعاوننا مع الشركات الرائدة عالمياً في قطاع الطيران وتقديم أفضل الخدمات الممكنة، انطلاقاً من التزامنا بتعزيز مكانتنا العالمية في القطاع والحفاظ على سجلّنا الحافل بالنجاحات.

وقال الدكتور سامر محمد: نحن في «إير شاتو» نسعى لبناء نظام متكامل لخدمات طائرات الهليكوبتر في دبي بشكل خاص والإمارات العربية المتحدة بشكل عام، ويسعدنا التعاون مع مجموعة إينوك لتحقيق هذه الرؤية بنجاح.

و«إينوك للطيران» هو قسم وقود الطائرات في مجموعة إينوك وأحد أكبر موردي ومسوقي وقود الطائرات لشركات الطيران التجارية والطائرات العسكرية والعامة في دولة الإمارات منذ عام 1995. وتحتفي إينوك للطيران بمرور 25 عاماً على انطلاق خدماتها المتواصلة، وتوفر أكثر من 37% من احتياجات وقود الطائرات في مطار دبي الدولي عبر خطي أنابيب يربطان بين منشآت التخزين في جبل علي والمطار. وبسجلها الحافل بالنمو والنجاح في دولة الإمارات والعالم، تغطي شبكة الإمداد الرائدة في «إينوك للطيران» أكثر من 200 مطار في 21 دولة حالياً.

و«إير شاتو» هي شركة رائدة في خدمات طائرات الهليكوبتر، توفر خدمات التأجير والنقل عبر طائرات الهليكوبتر لمشغلي الرحلات الجوية وأصحاب الملاءة المالية العالية وخدمات الإسعاف الجوي.

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