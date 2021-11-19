«مبادلة كابيتال» تنطلق رسمياً كشركة متخصصة في إدارة الأصول

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة مبادلة للاستثمار «مبادلة» والتي تدير محفظة من الأصول الاستثمارية العالمية تبلغ قيمتها 243 مليار دولار، أن شركة مبادلة كابيتال، المملوكة بالكامل لها، قد بدأت العمل رسمياً كشركة قائمة بذاتها متخصصة في إدارة الأصول ضمن قطاع الاستثمارات غير التقليدية في مبادلة.

وأنشئت مبادلة كابيتال عام 2011 وشهدت توسعاً كبيراً خلال العقد الماضي حيث تدير حالياً مجموعة من الأصول تقدر قيمتها بأكثر من 15 مليار دولار، منها استثمارات تزيد على 9 مليارات دولار نيابة عن أكثر من 50 مؤسسة استثمارية.

وتعمل مبادلة كابيتال من مقرها الرئيس في أبوظبي، ولها مكاتب في نيويورك ولندن وسان فرانسيسكو وريو دي جانيرو، وتضم الشركة 4 وحدات أعمال هي الأسهم الخاصة والأسهم العامة والشركات الناشئة والاستثمارات في البرازيل، وتعمل هذه الوحدات بصورة متكاملة فيما بينها.

ومع أن مبادلة كابيتال تعمل الآن ككيان قائم بذاته إلا أنها تظل مملوكة بالكامل لمبادلة، مما يتيح لها الاستفادة من إمكانات وشبكة علاقات الشركة الأم مع التركيز على مهمتها المتمثلة في تعزيز القيمة على المدى الطويل لمستثمريها وشركائها.

سجل حافل

وقال هاني برهوش، الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمارات غير التقليدية في مبادلة، والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مبادلة كابيتال: «تملك مبادلة كابيتال سجلاً حافلاً من الإنجازات في مجال اكتشاف الفرص الاستثمارية وتحقيق عوائد جذابة ومحسوبة المخاطر، إلى جانب بناء شراكات طويلة الأمد تقوم على الثقة المتبادلة مع أبرز مؤسسات الاستثمار.

وسوف يمكننا وضعنا الجديد كشركة قائمة بذاتها من تسريع نمو مبادلة كابيتال والتركيز على استراتيجياتنا الاستثمارية مع مواصلة استثماراتنا الخاصة وكذلك الاستثمارات التي نديرها نيابة عن مستثمرين خارجيين».

يشار إلى أن مبادلة كابيتال تدير حالياً 3 صناديق للاستثمارات الخاصة، وصندوقين للاستثمارات الناشئة، وصندوق استثمارات عامة على المدى الطويل، وصندوقين في البرازيل يركزان على استثمارات الظروف الخاصة وتنتشر محافظها الاستثمارية عبر العديد من القطاعات في أنحاء العالم.

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