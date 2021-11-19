6.3 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في 5 أيام

المصدر: دبي ـ البيان

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 6.3 مليارات درهم خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث شهدت الدائرة تسجيل 1579 مبايعة بقيمة 3.99 مليارات درهم خلال 5 أيام عمل منها 156 مبايعة للأراضي بقيمة 853.69 مليون درهم و1423 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 3.13 مليارات درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 38 مليون درهم في منطقة جميرا الثانية، تليها مبايعة بقيمة 37 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة، تليها مبايعة بقيمة 34 مليون درهم في منطقة جميرا الأولى.

وتصدرت منطقة وادي الصفا 5 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 37 مبايعة بقيمة 159 مليون درهم، وتلتها منطقة الحبيه الرابعة بتسجيلها 20 مبايعة بقيمة 97 مليون درهم، وثالثة في الحبية الثالثة بتسجيلها 18 مبايعة بقيمة 57 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 42 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 35 مليون درهم في منطقة أم سقيم الثالثة، وأخيراً مبايعة بقيمة 30 مليون درهم في منطقة الثنية الخامسة.

وقد تصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 184 مبايعة بقيمة 546 مليون درهم، وتلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 172 مبايعة بقيمة 213 مليون درهم، وثالثة في الحبيه الرابعة بتسجيلها 126 مبايعة بقيمة 282 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 2.22 مليار درهم منها 53 رهونات أراضٍ بقيمة 953.63 مليون درهم، و278 رهونات فلل وشقق بقيمة 1.27 مليار درهم، وكان أهمها بمنطقة الثنية الخامسة بقيمة 567 مليون درهم وأخرى في منطقة النهدة الأولى بقيمة 250 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 59 هبة بقيمة 177.8 مليون درهم كان أهمها بمنطقة برج خليفة بقيمة 32 مليون درهم، وأخرى في منطقة جبل علي الصناعية الأولى بقيمة 30 مليون درهم.

من جانب آخر بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس أكثر من 1.1 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 266 مبايعة بقيمة 810.24 ملايين درهم، منها 19 مبايعة للأراضي بقيمة 221.03 مليون درهم و247 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 589.22 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 37 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة، تليها مبايعة بقيمة 34 مليون درهم في منطقة جميرا الأولى، تليها مبايعة بقيمة 29 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

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