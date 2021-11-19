«سوق دبي» يُحلق للأسبوع السادس بمكاسب 51 مليار درهم

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

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واصل سوق دبي المالي تحطيم الأرقام القياسية مع استمراره في الصعود للأسبوع السادس على التوالي، بمكاسب 51 ملياراً وسط حالة من التفاؤل مع الإعلان عن حزم قرارات حكومية تشمل إدراج 10 شركات حكومية وغير حكومية من بينها هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» ونظام «سالك» للتعرفة المرورية.

ووصلت مكاسب سوق دبي في الأسبوع الماضي وحده نحو 15.1 مليار درهم، بعدما ارتفع بنسبة 3.95% ليغلق عند 3265 نقطة مدفوعاً بمكاسب أسهم البنوك والاستثمار والعقار، فيما زاد سوق أبوظبي بنسبة 0.77% إلى 8349.24 نقطة بدعم ارتفاع أسهم البنوك والعقار والاتصالات والصناعة والخدمات.

واستقطبت الأسهم سيولة خلال الأسبوع الماضي بنحو 15.4 مليار درهم، موزعة بواقع 9.42 مليارات درهم في أبوظبي و 5.98 مليارات درهم في دبي، وجرى تداول 6 مليارات سهم، منها 3.78 مليارات في دبي، و2.29 مليار في أبوظبي، عبر تنفيذ 108.6 آلاف صفقة.

وحققت الأسهم القيادية والدفاعية مكاسب قوية، ففي دبي ارتفع «أملاك» 76.92% و«دبي الإسلامي» 2.78%، و«إعمار العقارية» 6% و«إعمار مولز» 8.33%، و«إعمار للتطوير» 7.69% و«ديار» 46.89%، و«سوق دبي المالي» 41.54% و«دبي للإستثمار» 3.12%.

وفي أبوظبي صعد «أبوظبي الأول» 3.03% و«أبوظبي الإسلامي» 5.61%، و«رأس الخيمة العقارية» 4.41%، و«اتصالات» 0.65% و«الياه سات» 2.53%، و«إشراق» 15.63%، و«أدنوك للحفر» 2.11%.

عزز صعود الأسواق اتجاه المستثمرين العرب والأجانب نحو الشراء في سوق أبوظبي بصافي استثمار 631 مليون درهم، بينما في دبي اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار 154.3 مليون درهم.

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