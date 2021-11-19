مسؤول: طيران الإمارات يمكن أن تزيد طائراتها للشحن إلى 20 طائرة بحلول 2030

المصدر: دبي - رويترز

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قال مسؤول الشحن في طيران الإمارات إنه من المحتمل أن تزيد الناقلة أسطولها من طائرات الشحن من 10 إلى أكثر من 20 طائرة بحلول 2030، وإنها تجري تقييماً لطائرات الشحن الجديدة من طراز إيرباص إير.بي.إيه إيه 350 وبوينغ بي.إيه إن777 إكس. وقال نبيل سلطان نائب رئيس أول دائرة الشحن في طيران الإمارات لـ«رويترز» في معرض دبي للطيران: إنه من المتوقع أن يظل الطلب على الشحن الجوي على ارتفاع في السنوات المقبلة، ويعود السبب في ذلك جزئياً إلى زيادة التسوق عبر الإنترنت، لكنه أبدى قلقه من احتمال حدوث مزيد من الاضطرابات بسبب موجة جديدة من إصابات فيروس كورونا في أوروبا قد يترتب عليها فرض الإغلاق.

ولفت إلى أن الضغوط على سلاسل الإمداد العالمية ستستمر في التأثير على حركة الشحن حتى نهاية العام المقبل على الأقل، وقد يمتد التأثير إلى ما بعد 2022. وقال: «لن يختفي ذلك بين عشية وضحاها».

وقال سلطان إن أسطول طائرات الركاب في طيران الإمارات يتحمل حوالي 70% من إجمالي قدرة الشحن. وأعلنت طيران الإمارات هذا الأسبوع أنها ستحول 4 طائرات على الأقل من الطراز الأقدم 777-300 إي.آر إلى طائرات شحن بشكل دائم. وبالإضافة إلى «طائرات الشحن الصغيرة»، تدير الشركة أيضاً بعض الرحلات لأغراض الشحن فقط باستخدام طائرات ركاب لم تنزع منها المقاعد.

وقال سلطان إن طيران الإمارات ستتسلم طائرات شحن محوَّلة ما بين 5 إلى 6 أشهر تقريباً بدءاً من الربع الرابع في 2023، إلا أنها تأمل في تقليص الإطار الزمني إلى أربعة أشهر.

وقال مارتن درو نائب أول الرئيس لشؤون المبيعات والشحن في مجموعة الاتحاد للطيران لـ«رويترز» في المعرض: إن الاتحاد للطيران في أبوظبي تتوقع أن يبدأ الانخفاض في أسعار الشحن الجوي في الربع الأول مع عودة المزيد من طائرات الركاب.

وأشار إلى أنه من غير المرجح أن تهبط المعدلات إلى مستويات 2019 قبل ما بين ثلاث إلى أربع سنوات أخرى. وقال درو: «نريد امتلاك المزيد من طائرات الشحن بأسرع ما يمكن».

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