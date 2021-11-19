زايد بن محمد بن زايد يتفقد أجنحة وطنية وأجنبية

المصدر: دبي - وام

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زار سمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان، أمس، فعاليات الدورة الــ 17 لمعرض دبي للطيران 2021.

وتجول سموه في عدد من الأجنحة والمنصات الوطنية والأجنبية المشاركة في المعرض، واطلع على أحدث ما أنتجه عالم صناعة الطيران، وتعرف من القائمين على الأجنحة على أهم إنتاجاتهم في مجال الطيران والفضاء والدفاع من تقنيات متطورة تسهم في رسم مستقبل القطاع وازدهاره.

وأعرب سموه عن تمنياته بالتوفيق لكل الجهات والدول المشاركة في المعرض الذي وفر منصة عالمية لعرض أحدث منتجاتها من ابتكارات وحلول وخدمات في مجال الطيران المدني والدفاعي، بجانب استضافته خبراء ومختصين من مختلف أنحاء العالم يشاركون خبراتهم ويناقشون التحديات التي تواجه القطاع ومستقبله.. مشيداً سموه بمستوى تنظيم المعرض الذي يقام وفق أعلى المعايير العالمية في مجال صناعة المعارض ليضاف إلى نجاح دولة الإمارات وتميزها في استضافة أبرز الأحداث والملتقيات العالمية.

واستضاف معرض دبي للطيران 2021 الذي أقيم من 14 إلى 18 الجاري في دورته الـ 17 وفوداً من أكثر من 148 دولة و1200 جهة عارضة تقدم أحدث ما ابتكرته في مجال الطيران بمختلف أنواعه.

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