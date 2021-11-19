خالد بن محمد بن زايد يزور «دبي للطيران» في يومه الختامي

المصدر: دبي - وام

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زار سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، معرض «دبي للطيران» أمس في يومه الختامي.

واطلع سموّه على أحدث الابتكارات في مجال الدفاع، بما في ذلك الطائرات المُسيّرة المُتطورة.

وخلال جولته في المعرض، زار سموّه عدداً من أجنحة الدول المشاركة، بما في ذلك الصين وروسيا؛ كما اطلع سموه على أحدث الإنجازات التي تعرضها بعض الشركات والمؤسسات الوطنية، ومن ضمنها مجموعة «إيدج» و«إنترناشيونال جولدن جروب».

وتتميّز نسخة معرض «دبي للطيران» هذا العام بمشاركة أكثر من 20 جناحاً دولياً، بالإضافة إلى تنظيم عروض جوية وعرض أكثر من 160 طائرة تجارية وعسكرية وطائرات خاصة.

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