عرض مبهر لضيوف الحفل الرسمي لمعرض دبي للطيران

أبهرت فرقة الروك الإيرلندية «THE SCRIPT» الحضور بأدائها الاستثنائي خلال الحفل الرسمي، والذي أقيم أمس في منتجع أتلانتس النخلة في دبي، على هامش معرض دبي للطيران ويتم تنظيمه مرة واحدة كل عامين.

بدأ الحفل بكلمة ترحيبية من سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مؤسسة مطارات دبي والرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، ثم قدمت فرقة الروك الإيرلندية بعدها عرضاً مذهلاً استمر حوالي ساعة ونصف الساعة، أعقبه عرض رائع للألعاب النارية.

وقدمت الفرقة، التي تم تشكيلها في عام 2007 في العاصمة الإيرلندية دبلن، وتمتلك ستة من أبرز الألبومات الأعلى مبيعاً المصنفة بشهادة الأسطوانة البلاتينية والحاصلة على عدد كبير من الجوائز المرموقة، عرضاً لعدد من الأغاني التي تفاعل معها جميع الحضور، منها «The Man Who Can’t Be Moved»، و«Breakeven»، و«Hall of Fame».

واستقطب معرض دبي للطيران هذا العام آلاف الزوار المهتمين بصناعة الطيران من جميع أنحاء العالم، إلى جانب الحفل الرسمي الذي تم في ختام فعاليات اليوم الأخير.

واشتهر معرض دبي للطيران باستضافة نخبة من أشهر الفنانين الذين قدموا عروضاً مذهلة خلال السنوات السابقة، من ضمنهم جينيفر لوبيز، والسير توم جونز، وديانا روس، وستيفي واندر، وغيرهم الكثير.

