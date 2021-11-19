«فلاي دبي» تشارك في رحلة جماعية خاصة

المصدر: دبي - البيان ــ تصوير: دينيس مالاري

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شاركت شركة طيران فلاي دبي، في رحلة المجموعة الرسمية من معرض دبي للطيران للاحتفال بالذكرى الخمسين لتأسيس دولة الإمارات.

وانضمت الشركة إلى فريق القوات الجوية الإماراتية في هذا العرض الخاص في اليوم الأخير من العرض الجوي، وشاركت بطائرة بوينغ 737 ماكس 8 وكان في قمرة القيادة الكابتن رودريغو باراداس من البرازيل والكابتن أليسيو ديسايدري من إيطاليا ومساعد الطيار سلطان الشريف من الإمارات العربية المتحدة. تم تصميم طائرة بوينغ 737 MAX 8 لتوفير المرونة والموثوقية والكفاءة المثلى بين الطائرات ذات الممر الواحد. لديها تكوين من 10 مقاعد في مقصورة درجة رجال الأعمال و156 مقعداً من الدرجة السياحية.

وتوفر مقاعد درجة رجال الأعمال مستوى جديداً من الراحة. في تصميمها، يتم التركيز على المساحة والخصوصية، بحيث يمكن للركاب الاسترخاء قدر الإمكان أثناء الرحلة. تم تجهيز مقاعد الدرجة السياحية المريحة بنظام ترفيهي على متن الطائرة مع شاشة قطرية من 11.6 بوصة ومجموعة غنية من وسائل الترفيه. ويبلغ الحد الأقصى لمدى الطائرة 6560 كم، وهو ما يزيد على 370 كم عن سابقتها. تعمل طائرة بوينغ 737 MAX 8 بمحركين متقدمين LEAP-1B من CFM International، ينتج كل منهما 28,000 رطل (12.7 طناً) من قوة الدفع. وقد تحسن استهلاك الوقود والانبعاثات والضوضاء تحسناً ملحوظاً مقارنة بالنماذج السابقة. يبلغ وزن الطائرة بوينغ 737 ماكس 8 كحد أقصى 82190 كجم وجناحين يبلغ طولهما 35.9 متراً وطولها 39.52 متراً.

ويضم أسطول فلاي دبي 18 طائرة طراز بوينغ 737 ماكس 8، بالإضافة إلى 3 طائرات طراز بوينغ 737 ماكس 9 و34 طائرة من الجيل الجديد من طراز بوينغ 737-800. وفي المجمل، يتكون أسطول الشركة من 55 طائرة بوينغ 737.

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