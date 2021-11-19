«كوملوكس» تطلق حظيرة صيانة ضمن مشروع محمد بن راشد للطيران

المصدر: دبي – البيان

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بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى، الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، ورئيس مجلس إدارة مطارات دبي، أعلنت «كوملوكس»، إحدى الشركات الرائدة في مجال الطيران الخاص والمعاملات وخدمات الإنجاز، أمس، عن توقيع مذكرة تفاهم مع مشروع محمد بن راشد للطيران، لتطوير حظيرة لصيانة الطائرات الخاصة على أرض، تبلغ مساحتها 12,000 متر مربع في المشروع.

وسيتم تجهيز المنشأة الجديدة لاستيعاب نوعين من طائرات بوينغ وإيرباص في وقت واحد، بما في ذلك طائرة إيرباص من طراز TwoTwenty المستقبلية. وبحلول منتصف العام 2023، ستكون حظيرة الطائرات جاهزة للعمل بكامل طاقتها، وستزود «كوملوكس» عملاءها في الشرق الأوسط بخدمات الصيانة المعتمدة (الجزء 145 المعتمد من وكالة سلامة الطيران الأوروبية «إيسا») و(الجزء 145 المعتمد من دولة الإمارات العربية المتحدة)، إضافة إلى أعمال ترقية المقصورات وتجديد طائرات كبار الشخصيات وفق أرقى معايير الجودة.

استقطاب الأعمال

وقال خليفة الزفين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران: يسعدنا الترحيب بشركة «كوملوكس» في مشروع محمد بن راشد للطيران، لتسهم من خلال مكانتها المهمة في توسيع نطاق خدماتنا، واستقطاب أعمال جديدة، ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى ترسيخ مكانتنا العالمية كخيار مفضل لأكبر الشركات في هذا القطاع، خاصة تلك التي تسعى إلى العمل في بيئة اقتصادية متكاملة، حتى تتمكن من التواصل مع الأسواق العالمية.

وقال ريتشارد جاونا، الرئيس التنفيذي والمدير التنفيذي لشركة «كوملوكس»: يسعدنا تحقيق هذا الإنجاز الجديد لـ«كوملوكس» في الشرق الأوسط، لا سيما أن مشروع محمد بن راشد للطيران يوفر لنا الموقع المثالي للتوسعة في المستقبل القريب. ويتمثل هدفنا في تزويد عملائنا بمنطقة الشرق الأوسط بالحلول المريحة وعالية الجودة والفعالة، من حيث التكلفة لإجراء التغييرات والترقيات على مقصورات طائرات كبار الشخصيات خلال إقامتهم في دبي أو عندما يحين وقت الصيانة.

خدمة أفضل

يشار إلى أن «كوملوكس تك» ستكون مسؤولة عن المشروع مع مجموعة «كوملوكس»، بهدف زيادة تطوير أوجه التعاون والتنسيق بين عمليات «كوملوكس أفييشين» من جهة، والمعرفة التي تمتلكها «كوملوكس كومبليشين» Comlux Completion في أعمال التصميم الهندسي والترقية لمقصورات طائرات كبار الشخصيات، وعلى نحو يضمن تقديم خدمة أفضل لأساطيل شركات الطيران، وعلى وجه الخصوص الطراز TwoTwenty من إيرباص، والتي ستدخل الخدمة في أوائل العام 2023.

وتقوم «كوملوكس أفييشين» بتشغيل أسطول مكون من 20 طائرة لكبار الشخصيات، بما في ذلك العديد من طرازات طائرات إيرباص وبوينغ، مثل: ACJ318 و ACJ319 و ACJ320 neo و737-500BBJ و767BBJ و777BBJ و787 و787BBJ.

شركة معتمدة

ويوجد مقر «كوملوكس كومبليشين» بمدينة إنديانابوليس بالولايات المتحدة، وهي شركة معتمدة للتجهيزات الخارجية لمقصورات طائرات بوينغ وإيرباص، ومركز خدمة لطائرات إيرباص، ومنشأة لضمان وإصلاح طائرات بوينغ، ومركزاً للإنجاز الحصري لأول 15 مقصورة لطائرات TwoTwenty من إيرباص.

ويوفر مشروع محمد بن رشد للطيران للشركات العالمية خدمات ربط واتصال عالية المستوى، فضلاً عن كونها منطقة حرة لشركات الطيران الرائدة في العالم وشركات الطائرات الخاصة والصناعات المرتبطة بها، ويقع المشروع في دبي الجنوب الجهة المسؤولة عن تطويره، ويستضيف أيضاً مراكز للصيانة والتدريب والتعليم. ويسعى المشروع إلى دعم الصناعات الهندسية لتعزيز رؤية الإمارة لتصبح مركزاً عالمياً رائداً للطيران.

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