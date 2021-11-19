«العقار» يقود الأسواق للمربع الأخضر وسط سيولة 2.6 مليار

المصدر: (أبوظبي – رامي سميح)

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أغلقت الأسهم المحلية في المربع الأخضر، بختام جلسة أمس، مدعومة بشكل رئيس بمكاسب أسهم العقار، في الوقت الذي تعرضت فيه أسهم قيادية أخرى في قطاعات البنوك والاتصالات والاستثمار لعمليات جني أرباح جزئية.

وارتفع سوق دبي بنسبة 0.11 % توازي 3.48 نقاط ليقفل عند 3265.14 نقطة على وقع ارتفاع أسهم العقار والبنوك فيما صعد سوق أبوظبي بنحو 0.14 % أو ما يعادل 11.56 نقطة ليغلق عند 8349.25 نقطة مع ارتفاع أسهم العقار والاستثمار.

واستقطبت الأسهم سيولة إجمالية بنحو 2.67 مليار درهم موزعة بواقع 1.84 مليار في أبوظبي و825.5 مليوناً بدبي. وجرى التداول على 1.01 مليار سهم منها 437.3 مليوناً في أبوظبي و581.5 مليوناً في دبي، عبر تنفيذ 17148 صفقة.

سوق دبي

عزز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع العقار 0.7 % مع نمو «ديار» 4.42 % و«إعمار العقارية» 0.79 % و«إعمار للتطوير» 0.22 %، فيما استقر «داماك»، وزاد قطاع البنوك هامشياً مع ارتفاع «إملاك للتمويل» بالحد الأقصى 15 % فيما استقر «دبي الإسلامي» و«الإمارات دبي الوطني».

بالمقابل، انخفض قطاع الاستثمار 1.09 % مع هبوط «سوق دبي المالي» 1.43 % و«دبي للاستثمار» 1 %، فيما ارتفع «شعاع» 1.71 %، ونزل قطاع النقل 0.48 % بعد انخفاض «أرامكس» 0.24 % و «العربية للطيران» 0.65 % و«الخليج للملاحة» 2.8 %.

تصدر «إعمار العقارية» النشاط مستقطباً 164.7 مليون درهم، تلاه «سوق دبي المالي» بسيولة 156.2 مليون درهم، ثم «العربية للطيران» 139.3 مليون درهم. وحقق «أملاك للتمويل» أكبر وتيرة صعود بنسبة 15 %، فيما كان «دبي للمرطبات» الأكثر انخفاضاً بنسبة 7.1 %. اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار 28.92 مليون درهم، فيما مال المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو التسييل.

أبوظبي

ودعم صعود سوق أبوظبي ارتفاع قطاع الاستثمار 0.62 % مدعوماً بمكاسب «ألفا ظبي» 2.36 % و«إشراق» 2.63 %، فيما استقر «العالمية القابضة» و«الواحة كابيتال»، وزاد قطاع العقار 0.19 % بعد نمو «الدار» 0.24 % رغم انخفاض «رأس الخيمة العقارية» 0.51 %.

في المقابل، انخفض قطاع الاتصالات 0.03 % مع هبوط «اتصالات» 0.07 %، فيما ارتفع «الياه سات» 1.43 %، وانخفض قطاع البنوك 0.11 % بعد تراجع «أبوظبي التجاري» 0.49 %، فيما استقر «أبوظبي الأول» و«أبوظبي الإسلامي»، وهبط قطاع الطاقة 0.09 % مع انخفاض «أدنوك للحفر» 0.29 % أمام ارتفاع «أدنوك للتوزيع» 0.24 % واستقرار «دانة غاز».

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط مستقطباً 313.7 مليون درهم، تلاه «الدار» 290.2 مليون درهم، ثم «أبوظبي الأول» 266.5 مليوناً. وحقق «فودكو» أكبر ارتفاع بنسبة 14.92 %، فيما كان «رأس الخيمة للتأمين» الأكثر انخفاضاً بنحو 6.6 %. اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار 105.6 ملايين درهم، فيما مال المستثمرون المواطنون نحو التسييل بصافي استثمار 105.6 ملايين درهم.

الاستثمار المؤسسي

وتباين أداء المؤسسات حيث اتجهت نحو الشراء بأبوظبي بصافي استثمار 33.17 مليون درهم، ونحو التسييل بدبي، بصافي استثمار 73.2 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بدبي، بصافي استثمار 73.2 مليون درهم، ونحو التسييل بأبوظبي بصافي استثمار 33.17 مليوناً.

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