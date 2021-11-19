المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

وافقت الجمعية العمومية للمؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق على توصية مجلس الإدارة بشراء عدد من أسهم الشركة، بما لا يتجاوز 10 % من رأس المال بصدد التصرف بها، وفقاً للقرار الصادر عن هيئة الأوراق المالية في هذا الشأن.

وفوضت الجمعية العمومية مجلس الإدارة بتخفيض رأسمال الشركة في حال انتهاء المهلة المحددة من هيئة الأوراق المالية والسلع للتصرف في الأسهم المشتراة، من خلال إلغاء تلك الأسهم مع تعديل رأس مال الشركة بالنظام الأساسي.

- وافق مجلس إدارة شركة «ريسبونس بلس القابضة» على البدء بالاستحواذ على كامل حصص شركة «هيلث تك تراينغ سنتر» بمبلغ 9.8 ملايين درهم.

وذكرت الشركة في إفصاح لسوق أبوظبي للأوراق المالية أن عملية الاستحواذ خاضعة إلى شروط الحصول على الموافقات الإجرائية.

وأشارت إلى أن رئيس مجلس الإدارة قد صرح بملكيته 49 % من الحصص في شركة «هيلث تك تراينغ سنتر»، وتم هذا التصويت بعد توافر النصاب القانوني، وامتناع رئيس مجلس الإدارة عن المشاركة في النقاش والتصويت، ووافق مجلس الإدارة خلال اجتماعه أيضاً على خطة التوسع في السوق في الهند، تحت شرط إجراء محادثات مع مجلس الإدارة بشكل منفصل.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز