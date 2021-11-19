«أدنوك» ترسي عقدين بـ 5.36 مليارات لتطوير حقل دلما

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أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، ترسية عقدي الأعمال الهندسية والمشتريات والتشييد لمشروع تطوير حقل دلما للغاز، بقيمة إجمالية 5.36 مليارات درهم. ويعتبر حقل دلما، جزءاً من امتياز غشا، الذي يُعد أكبر مشروع تطوير للغاز الحامض البحري في العالم، وهو يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز للإمارات. (أبوظبي - البيان)

وتمت ترسية عقدي الأعمال الهندسية والمشتريات والتشييد، على شركة الإنشاءات البترولية الوطنية (إن بي سي سي)، وتحالف مشترك مكون من «تيكنيكاس ريونيداس»، و«تارجت انجينييرينغ». ويتضمن العقد إنشاء وتشييد مرافق معالجة الغاز، والأجزاء العلوية من الآبار، وخطوط الأنابيب وخطوط الإمدادات البحرية. وسيتم إعادة توجيه 70 % من القيمة الإجمالية للعقدين، إلى الاقتصاد المحلي، من خلال برنامج أدنوك لتعزيز القيمة المحلية المضافة، ما يعزز التزام أدنوك بإعادة توجيه القيمة محلياً، عبر العقود التي تقوم بترسيتها.

وتمت ترسية عقدي الأعمال الهندسية والمشتريات والتشييد الخاصة بحقل دلما في حزمتين، الحزمة (أ)، التي تمت ترسيتها على شركة الإنشاءات البترولية الوطنية (إن بي سي سي)، بقيمة 1.89 مليار درهم. وتغطي الأعمال الهندسية والمشتريات والتشييد لأربعة أبراج رؤوس آبار بحرية، وخطوط الأنابيب وخطوط الإمداد البحرية في حقول «هير دلما» و«سطح» و«بو حصير».

في حين تصل قيمة الحزمة (ب)، التي تمت ترسيتها على تحالف مشترك، ضم «تيكنيكاس ريونيداس» و«تارجت انجينييرينغ»، إلى 3.49 مليارات درهم، وهي تغطي الأعمال الهندسية والمشتريات، والتشييد لمرافق معالجة الغاز، بغرض تجفيف الغاز والضغط، والخدمات المرتبطة بذلك في جزيرة أرزنه، الواقعة على بعد 80 كيلومتراً من أبوظبي.

وقال ياسر المزروعي، الرئيس التنفيذي لدائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج في شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك): تؤكد ترسية عقود الأعمال الهندسية والمشتريات والتشييد الخاصة بحقل دلما، بالإضافة إلى أعمال التطوير في حفر الآبار والأعمال الجارية لإنشاء الجزيرة الاصطناعية، على التقدم المنجز في مشروع غشا العملاق.

ومع مواصلة التقدم في تنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي، نحن نعمل على ضمان تحقيق قيمة محلية مضافة، من شأنها أن تسهم في دفع النمو الاقتصادي في دولة الإمارات، ودعم مبادئ الخمسين التي حددتها القيادة الرشيدة.

والتي ترسم خارطة طريق للنمو المستدام. وتواصل أدنوك وشركاؤها، مسيرة تحقيق أهداف زيادة القدرات الإنتاجية الاستراتيجية، والسعي نحو تحقيق طموحات الاستدامة، والعمل معاً بمسؤولية، لتطوير مشروع غشا العملاق، وذلك من أجل زيادة وتعزيز القيمة، ودعم هدف الاكتفاء الذاتي من الغاز بالإمارات.

إنجاز متوقع

ومن المتوقع أن يتم إنجاز العقدين خلال 2025، حيث سيمكنان حقل دلما البحري، الذي يقع على بعد 190 كيلومتراً شمال غربي إمارة أبوظبي، من إنتاج حوالي 340 مليون قدم مكعب قياسي يومياً من الغاز الطبيعي. ولخدمة أهداف مشروع تطوير دلما، كانت شركة أدنوك، قد أرست سابقاً عقود لتوريد مجموعة من المعدات الرئيسة التي تحتاج وقتاً طويلاً لتصنيعها، وأنجزت كذلك سبع آبار تطوير، ما ساهم في تسريع تسليم المشروع.

تقدم

وتواصل أدنوك، العمل مع شركائها في امتياز غشا، لتحقيق التقدم في مشروع غشا العملاق، لخفض تكاليف تنفيذ المشروع، خلال أقصر وقت ممكن، وتسريع دمج تقنيات التقاط الكربون، وذلك من خلال إنجاز المشاريع على مراحل، مع المحافظة على أهداف ومتطلبات الإنتاج. ولتحقيق هذا الهدف، قامت شركة أدنوك وشركاؤها، بترسية عقد لتحديث هندسة التصاميم الأولية والأساسية للامتياز، على شركة «تكنيب إنيرجيز».

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