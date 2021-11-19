«هواوي» تنظم قمة عالمية للنفط والغاز

المصدر: أبوظبي- البيان

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نظمت شركة هواوي، في إطار مشاركتها في «أديبك 2021»، القمة العالمية للنفط والغاز 2021، تحت شعار «الاعتماد على البيانات في عمليات إنتاج النفط ونشر التقنيات الذكية لتحقيق النمو».

وتهدف القمة إلى تمكين المؤسسات في المنطقة وجميع أنحاء العالم، من تحقيق التحول الرقمي في قطاع الطاقة، والحد من الانبعاثات الكربونية.

كما أطلقت هواوي في القمة حل حقول النفط والغاز الذكية، والذي تم تصميمه خصيصاً لتمكين شركات النفط والغاز من رقمنة أنشطة القطاع، وتحقيق التحول الرقمي، ويشمل الحل، العديد من جوانب التحول الرقمي، بما فيها أمن مقرات العمل، والتحقق من الإنتاج والصيانة التنبؤية.

وألقى روبين لو نائب الرئيس التنفيذي لوحدة أعمال الطاقة الرقمية العالمية في مجموعة أعمال «هواوي إنتربرايز»، لقطاع المشاريع والمؤسسات، كلمة في افتتاح القمة، سلط فيها الضوء على أهمية التكامل بين الطاقة والتحول الرقمي، لتحقيق الحياد الكربوني.

والذي يفرض مزيداً من التحديات، ويوفر العديد من الفرص لقطاع الطاقة على المستوى العالمي. كما أشار إلى ضرورة تعزيز التعاون، وتحسين نقاط القوة، واستكشاف المزيد من السيناريوهات في قطاعي الطاقة والتكنولوجيا.

وقدّم روبين لو وكريستن بير، المدير التنفيذي والرئيس الإقليمي لمنطقة مجلس التعاون الخليجي في مجموعة G2K، حل حقول النفط والغاز الذكية، والذي أطلقته هواوي، بالتعاون مع مجموعة G2K. ويهدف الحل إلى مساعدة شركات النفط والغاز، على مواجهة المخاطر والتكاليف، ومعالجة البيانات الكبيرة، بالإضافة إلى تعزيز قدرتها على الاستجابة لحالات الطوارئ في وقت قصير، وبناء أنظمة متماسكة لأمن المعلومات.

ويعتبر التعاون من المقومات الرئيسة لنشر حلول «هواوي»، حيث أشار ديفيد شي رئيس مجموعة أعمال «هواوي إنتربرايز» لقطاع المشاريع والمؤسسات في الشرق الأوسط، إلى أهمية الجهود المشتركة، والتعاون بين هواوي والعملاء والشركاء لتعزيز الابتكار. لذا، وفرت هواوي نظام خدمة الشراكة، لتحقيق التحول الرقمي الشامل، وتطوير الحلول المبتكرة.

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