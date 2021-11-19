تعاون بين «الإنشاءات البترولية» و«الصينية للهندسة الكيميائية»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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وقعت «شركة الإنشاءات البترولية الوطنية»، التابعة لـ«شركة الجرافات البحرية الوطنية»، مذكرة تفاهم مع «الشركة الصينية الوطنية للهندسة الكيميائية»، بهدف تعزيز أطر التعاون لاستكشاف فرص إقامة مشاريع الهندسة والمشتريات والإنشاءات ضمن قطاع النفط والغاز بالإمارات.

تم توقيع المذكرة على هامش «أديبك» ووقعها المهندس أحمد الظاهري الرئيس التنفيذي لـ«شركة الإنشاءات البترولية الوطنية» وجانج شيان، عضو مجلس الإدارة لـ«الشركة الصينية الوطنية للهندسة الكيميائية».

و«الإنشاءات البترولية الوطنية» هي شركة عالمية توفر منذ أكثر من 4 عقود حلولاً متكاملة في مجالات الهندسة والمشتريات والإنشاءات لقطاعات النفط والغاز البري والبحري، والبتروكيماويات، والطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشبه القارة الهندية.

وبدورها تمتلك «الشركة الصينية الوطنية للهندسة الكيميائية» سجلاً حافلاً بمجال توفير التمويل والخدمات المتكاملة مثل التخطيط والاستشارات الفنية والاستثمار والتصميم الهندسي والمشتريات والبناء والإشراف والتعليمات الخاصة بالتكليف والبدء في المشاريع في مشاريع مثل الهندسة والمشتريات والإنشاءات، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، والاستثمار بنظام البناء والتشغيل والتحويل (BOT)، وغيرها؛ وذلك في مجالات الكيماويات والبتروكيماويات والنفط والغاز وتوليد الطاقة والبنية التحتية وحماية البيئة.

ومن خلال توقيع مذكرة التفاهم يتطلع الطرفان إلى استكشاف الفرص الكامنة في قطاع التكرير والبتروكيماويات، والذي يتمتع بإمكانات هائلة في دولة الإمارات والمناطق الأخرى. وبفضل خبرتهما الواسعة في القطاع ستدعم الشركتان معاً خطط النمو الطموحة لكل منهما.

وقال ياسر زغلول، الرئيس التنفيذي لمجموعة «الشركة الوطنية للجرافات البحرية»: نحن كمجموعة ملتزمون بتطوير بنية تحتية راسخة في قطاع الهندسة والمشتريات والبناء، بما يصب في مصلحة القطاع والبلد وأصحاب المصلحة لدينا، ونتطلع حالياً إلى تعزيز عملياتنا التشغيلية في المنطقة، بما يشمل عمليات قطاع التكرير والبتروكيماويات.

وقال المهندس أحمد الظاهري، الرئيس التنفيذي لـ«شركة الإنشاءات البترولية الوطنية»: نفخر بتوطيد شراكتنا وعلاقتنا مع «الشركة الصينية الوطنية للهندسة الكيميائية»، حيث نتعاون مجدداً لدعم قطاع التكرير والبتروكيماويات. ولطالما تبوأت هذه الشركة المرموقة مكانة رائدة في تطوير الخدمات والمشاريع الضخمة، لذا نتطلع للتعاون معها من أجل استكشاف فرصنا في القطاع.

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