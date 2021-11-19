تعاون بين «AIQ» و«بيكر هيوز» لتطوير حلول الطاقة

المصدر: ( أبوظبي - البيان)

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أعلنت شركة «AIQ» المشروع المشترك لـ«أدنوك» في مجال الذكاء الاصطناعي مع مجموعة «جروب 42»، وشركة «بيكر هيوز» المتخصصة في تكنولوجيا الطاقة، توقيع اتفاقية لتطوير حلول تقنية متقدمة لقطاع النفط والغاز العالمي.

وسيقوم الطرفان بالتعاون في تطوير وتسويق منتجات الذكاء الاصطناعي لرفع كفاءة العمليات في مجال الاستكشاف والتطوير والإنتاج. جاء الإعلان خلال فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2021». وسيركز التعاون في البداية على الحلول المخصصة لأنشطة الحفر باعتبارها أكثر عمليات تكلفة في قطاع الاستكشاف والتطوير والإنتاج.

حيث سيتم تطوير حلول ذكاء اصطناعي تعمل على تحليل بيانات الحفر وتحديد الفرص لتحسين مسارات الحفر وتنظيم وانسيابية برامج الحفر، وذلك بالاعتماد على حلول «بيكر هيوز» الرقمية الحالية لزيادة كفاءة العمليات وخفض تكاليف بناء الآبار.

وتدعم هذه الخطوة خطط أدنوك لزيادة حجم وكفاءة أنشطة الحفر في إطار سعيها لزيادة سعتها الإنتاجية من النفط الخام إلى 5 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2030 وتمكين دولة الإمارات من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز.

وقال عمر المرزوقي، الرئيس التنفيذي لشركة «AIQ»: يلعب الذكاء الاصطناعي دوراً أساسياً في تمكين نمو أكثر ذكاء وكفاءة واستدامة لمنتجي الطاقة، مثل أدنوك، وكذلك قطاع النفط والغاز بشكل عام، حيث تركز (AIQ) على تسريع تطوير حلول ذكاء اصطناعي جديدة يمكنها زيادة القيمة للقطاع ومواكبة التحول في قطاع الطاقة.

(بيكر هيوز) تتمتع بعلاقة شراكة طويلة الأمد مع أدنوك، ونحن سعداء بالتعاون المشترك الذي يوفر فرصاً جديدة تسهم في تحقيق أهدافنا الاستراتيجية. وسيجمع التعاون بين الخبرة الرقمية المتنوعة والمحفظة التكنولوجية واسعة النطاق لشركة «بيكر هيوز»، والخبرة العميقة في علوم البيانات التي تمتلكها «AIQ».

وقالت كلوديا بوراس، نائب الرئيس التنفيذي لخدمات حقول النفط في شركة «بيكر هيوز»: «تؤكد (بيكر هيوز) التزامها بالتعاون مع عملائها لمواكبة التحول في مجال الطاقة، خصوصاً على صعيد مواكبة التحول الرقمي الذي يلعب دوراً مهماً في هذا الشأن.

نحن سعداء لكون اتفاقيتنا مع (AIQ) تعزز شراكتنا الطويلة مع أدنوك وأدنوك للحفر وتتيح لنا أيضاً الفرصة لتطوير ونشر وتسويق الحلول لتطوير عمليات النفط والغاز الأساسية من أجل مستقبل أفضل للطاقة بشكل عام».

وتم إطلاق «AIQ» في 2020، وتعمل على عدد من مشاريع الذكاء الاصطناعي الرئيسية عبر مختلف مجالات وجوانب الأعمال على امتداد سلسلة القيمة في قطاع النفط والغاز، مثل تعزيز أداء عمليات الحفر ونمذجة المكامن واكتشاف التآكل وضمان جودة المنتجات.

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