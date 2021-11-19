«دو» تستعرض «روبوت» يستند إلى الجيل الخامس

المصدر: أبوظبي - البيان

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استعرضت «دو»، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، خلال فعاليات (أديبك) 2021 حالة استخدام جديدة لروبوت آلي يتم التحكم به عبر تقنية الجيل الخامس، والذي يستند إلى شبكة دو الخاصة المستقلة من الجيل الخامس وشبكة «آثونيت» الأساسية السحابية المستقلة من الجيل الخامس، ويتم تشغيله عبر Snowball Edge الخاصة بشركة أمازون ويب سيرفيسز.

ويعتمد العرض المباشر للحل الروبوتي الجديد على تقنيات متقدمة طورتها شركة «إينيرجي روبوتيك»، ويمكن تكييفه بما يتناسب مع مجموعة متنوعة من حالات الاستخدام، بما في ذلك توفير اتصال فائق الموثوقية بشبكة الجيل الخامس بزمن وصول منخفض للروبوتات التي يتم التحكم فيها عن بُعد، لاسيما الروبوتات المستخدمة لإجراء عمليات التفتيش في البيئات الخطرة، مثل بيئات الطاقة والمصانع والمراقبة الأمنية وغيرها.

وتتمتع هذه الروبوتات بتقنيات تتيح لها الرؤية والاستماع مع القدرة على إجراء عمليات القياس والتحرك والتصرف بشكل مستقل، وبالتالي المساهمة في تعزيز مستويات سلامة للمرافق، عبر إجراء عمليات تفتيش دقيقة وموثوقة، وتسجيل البيانات الهامة بجودة عالية ومعالجتها في الوقت الأمثل عبر حوسبة الحافة، لاتخاذ الإجراءات المناسبة في أسرع وقت ممكن.

وقال سليم البلوشي، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في دو: نعمل مع «أمازون ويب سيرفيسز» لتوفير حالات استخدام جديدة للتقنيات الناشئة في مجال الحوسبة السحابية لعملائنا من المؤسسات في المواقع التشغيلية الخاصة بهم عبر شبكتنا المتطورة من الجيل الخامس، والتي تعد الأسرع والأفضل أداء على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقد أثمرت جهودنا التي بذلناها للارتقاء بكفاءة وأداء شبكتنا، عن توفير تغطية شبكة الجيل الخامس الخاصة بنا على مستوى الدولة، ما يشكل دليلاً على التزامنا بتوفير أفضل تجارب الاتصال لعملائنا من الأفراد والمؤسسات.

ويستخدم الحل التجريبي شبكة الجيل الخامس المستقلة والخاصة من دو بدعم من AWS Snowball Edge، وهي عبارة عن جهاز تخزين وحوسبة الحافة يحتوي على ميزة التخزين البسيط S3 وقدرات الحوسبة السحابية EC2 للبيئات الصعبة غير المتصلة. ويمكن لجهاز AWS Snowball Edge إجراء تحليلات البيانات المحلية، وإدارة عمليات حوسبة الحافة، ونقل البيانات على نحو أسرع بين البيئات المحلية وسحابة AWS.

وتمكّن منصة الاتصال المتقدمة التي طورتها Athonet، والمستندة إلى شبكتها الأساسية المستقلة والخاصة من الجيل الخامس عمليات نشر شبكات الجيل الخامس ذات الأداء الفائق على نحو أكثر فعالية وأقل تكلفة. ويمكن لشبكات الجيل الخامس المستقلة والخاصة تشغيل الأنظمة والتطبيقات ذات المهام الحرجة التي تتطلب موثوقية فائقة (99.999٪) وزمن انتقال منخفض (حوالي ميلي ثانية واحدة)، مع مستوى عالٍ من الأمان.

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