دبي تدعم الاقتصاد العالمي وتقود عجلة النمو إلى مسارها الطبيعي عقب الجائحة

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

انطلقت أمس في دبي فعاليات المؤتمر العالمي الذي تنظمه جمعية الإمارات للمتداولين في الأسواق المالية تحت شعار «العالم في مرحلة تحول»، من 18 - 20 الجاري مؤكداً على دور دبي الفاعل في دعم الاقتصاد العالمي حيث تقود الإمارة عجلة النمو إلى مسارها الطبيعي عقب الجائحة.

وأطلق الحدث أعماله بعدد من الكلمات الافتتاحية ألقاها كل من الشيخ محمد بن مكتوم آل مكتوم - رئيس مجلس الإدارة الفخري لجمعية الإمارات للمتداولين في الأسواق المالية.

ومحمد الهاشمي رئيس مجلس إدارة الجمعية، وستيفان مالريت - رئيس مجلس إدارة جمعية الأسواق المالية ACI FMA.، وتامر خليفه رئيس الاتحاد العربي للمتداولين في الأسواق المالية، حيث أشادوا بقيمة المؤتمر وأهميته، نظراً إلى الظروف التي مر بها العالم خلال العامين الماضيين، والتداعيات التي طرأت على مختلف القطاعات الاقتصادية حول العالم.

وأكد الشيخ محمد بن مكتوم آل مكتوم،أن المشاركة غير المسبوقة في المؤتمر العالمي تعد دليلاً على الالتزام الراسخ والرغبة في دعم العالم والاقتصاد العالمي وجعله مكاناً أفضل للجميع - ليس فقط لرجال وسيدات الأعمال، ولكن أيضًا لقادة المستقبل في القطاع المالي.

الإجراءات الاحترازية

وقال: «أدى تفشي كورونا إلى إيقاف عجلة الحياة في دول العالم لأكثر من عام بسبب الإغلاقات والإجراءات الاحترازية التي فرضتها الحكومات والدول، ولكن بدأت مختلف القطاعات في الآونة الأخيرة بالتحسن والتعافي واكتساب زخماً ملحوظاً»، ولعل انعقاد معرض إكسبو 2020 الذي تستضيفه الإمارات خير مثال على ذلك.

فعلى الرغم من التحديات التي نواجهها لاستئناف عقد المؤتمرات والمنتديات، إلا أننا لم ندخر جهداً في دفع عجلة الحياة من جديد إلى مسارها الطبيعي من خلال تواصل العقول وصنع المستقبل، ويسعدنا في هذا الصدد استضافة هذا الحدث المرموق.

منصة هامة

وقال محمد الهاشمي: «إنه ليسرني جداً أن أرى الوفود تأتي من أنحاء العالم للمشاركة في هذا الحدث الضخم، رغم أنه مازلنا في وقت يعاني فيه العالم من آثار الجائحة، التي أجبرتنا على تأجيل نسخة العام الماضي، لكننا جئنا واجتمعنا من جديد، لنؤكد جميعاً أننا ما زلنا نسعى جاهدين لتحقيق أهدافنا وغاياتنا السامية».

وأضاف: «آمل أن يشكل المؤتمر الذي ينعقد تحت شعار»العالم في مرحلة تحول«، منصة هامة لزملائي وزميلاتي من القطاعات المالية والسياسية، لتبادل الأفكار وطرح الرؤى ومناقشة التطورات المستقبلية المرتقبة في عالم المال والتكنولوجيا.

ضمن سلسلة من الجلسات الحوارية التي ستركز على أهم القضايا الرئيسية والحلول المبتكرة والآثار طويلة المدى للجائحة، والتي أثرت بشكل مباشر على الأسواق المالية في العالم، متطلعاً إلى مشاركة شبابنا اليوم في نقاشاتنا وجلسات المؤتمر لمشاركة أفكارهم وتطلعاتهم ورؤاهم».

وثمن الهاشمي دور الداعمين من بنك الإمارات دبي الوطني ومصرف أبوظبي الإسلامي وبنك دبي الإسلامي وبنك أبوظبي الأول.

الاتجاهات العالمية

وشهدت أعمال المؤتمر جلسة صباحية انطلقت تحت عنوان «الاتجاهات الاقتصادية العالمية: ما يمكن توقعه خلال السنوات الأربع المقبلة»، شارك فيها كل من ختيجة حق - كبير الاقتصاديين ورئيسة الأبحاث، بنك الإمارات دبي الوطني، وتشارلز هنري مونشاو رئيس قسم المعلومات في Bank Sy(سويسرا، وأحمد علام الخبير المالي في ديوان صاحب السمو حاكم دبي، فيما يدير الجلسة المراسل المالي في بلومبيرغ إتش تي إرسوي إركازانسي.

وتطرق المشاركون في الجلسة إلى عددٍ من القضايا المحورية، التي تتضمن تداعيات جائحة كوفيد 19 على القطاعات الاقتصادية، والأدوات التي استخدمتها البنوك المركزية لتعزيز استجابتها للمتغيرات العالمية والتعامل معها من خلال خفض أسعار الفائدة، وشراء السندات، إلى جانب الدعم الذي قدمته الحكومات للشركات والمؤسسات الاقتصادية، كما بحثوا أسباب ارتفاع أسعار السلع، وأثر ذلك في التباطؤ الناجم عن التضخم الذي يسببه ارتفاع أسعار السلع والمنتجات.

تحفيز الاستثمار

وتواصلت أعمال المؤتمر بجلسة ثانية، انعقدت تحت عنوان «الشرق الأوسط تحت المجهر: النظر إلى ما بعد دورة الأعمال»، ناقش من خلالها المشاركون جهود تحفيز الاستثمار، واستشرفوا التحديات المستقبلية المتوقعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالإضافة إلى بحث سبل الاستفادة من الأزمات، وتعزيز فرص الاستثمار والنمو الاقتصادي، وآليات ترسيخ التنوع الاقتصادي والنمو المستدام.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز