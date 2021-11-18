«هيرميس القابضة» تنجز صفقة الاستحواذ على بنك الاستثمار العربي (aiBANK)

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت المجموعة المالية هيرميس القابضة للسادة المساهمين، اليوم، نجاحها في التحول إلى بنك شامل في السوق المصري، فضلاً عن كونها بنك الاستثمار الرائد بالأسواق الناشئة، ويعد إتمام صفقة الاستحواذ على 51% في بنك الاستثمار العربي (aiBANK) بمثابة أحد المحاور الاستراتيجية نحو الدخول في قطاع الخدمات المصرفية الواعد في السوق المصري.

وبموجب الصفقة، ستتولى المجموعة قيادة بنك الاستثمار العربي (aiBANK)، مع استحواذ صندوق مصر الفرعي للخدمات المالية والتحول الرقمي، وهو صندوق فرعي مملوك بالكامل لصندوق مصر السيادي، الشريك البارز للمجموعة المالية هيرميس القابضة، على حصة قدرها 25% في البنك.

منصة شاملة

وقال كريم عوض، الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس القابضة، إن إتمام هذه الصفقة البارزة مع شريكنا صندوق مصر السيادي سيسهم في تحويل عملياتنا في مصر إلى منصة مصرفية شاملة.

وذلك من خلال العمليات المصرفية التجارية، بالإضافة إلى خدماتنا من خلال بنك الاستثمار ومنصة التمويل غير المصرفي، وهو ما يعزز من قدرتنا على تقديم مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات المالية لكل من عملائنا الأفراد والشركات على حد سواء في السوق المحلي.

وأشار إلى أنه بالنسبة للأسواق الناشئة والمبتدئة فسنستمر في تقديم خدمات بنك الاستثمار الرائدة في مصر و12 دولة أخرى.

وسنواصل الحفاظ على ريادتنا في جميع الأسواق، التي نعمل بها بتأمين أحجام تداول متميزة، ونفتخر بالدور الحيوي الذي لعبته الشركة في إتمام مجموعة من أبرز الصفقات الإقليمية بدول مجلس التعاون الخليجي مؤخراً مثل الطرح الأولي لكل من شركة أكوا باور في السوق السعودي «تداول» وفيرتيجلوب في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وغيرها من الصفقات المؤثرة.

بنية مؤسسية

وأضاف كريم عوض: إن إتمام الاستحواذ على حصة الأغلبية في بنك الاستثمار العربي (aiBANK) يعد بمثابة خطوة أخرى نحو بناء بنية مؤسسية قوية للمجموعة تساعدنا في مواجهة التقلبات الدورية لأسواق رأس المال، وتعزيز إمكانية التضافر بين مختلف قطاعات الشركة لتقديم باقة شاملة من المنتجات والخدمات لعملائنا.

وأكد أن الجهود التي تبذلها الشركة لتنويع باقة الخدمات التي تقدمها أثمر عن تنمية تواجدها المباشر في 13 دولة، مما يتيح لها القدرة على تقديم خدمات مالية لأكثر من مليار شخص يعيشون ويمارسون أعمالهم في مجموعة من أسرع الأسواق نمواً حول العالم.

مشيراً إلى أن إضافة الخدمات المصرفية إلى خدماتنا التي نقدمها في السوق المصري يؤكد قدرة المجموعة المالية هيرميس القابضة، من خلال شركاتها التابعة والعلامات التجارية المميزة، التي تمتلكها المجموعة، على تزويد عملائها بحلول متكاملة من الخدمات المالية من خلال منصة واحدة.

وأوضح أن قدرة المجموعة المالية هيرميس القابضة على التكامل والتضافر بين مختلف قطاعات الشركة في شبكتها من الخدمات المالية قد شهدت نمواً بارزاً على مدار السنوات الماضية.

حيث تعكف الشركة على تنمية مختلف القطاعات والمساهمة الفعالة في تعزيز الشمول المالي، وخلق فرص عمل في الأسواق الناشئة والمبتدئة، وعبّر عوض عن إيمانه الراسخ بأن نموذج العمل الجديد الذي تتبناه المجموعة سوف ينعكس مردوده الإيجابي على مساهميها لأنه سيخلق رؤية واضحة لمعدلات الربحية وتوزيعات الأرباح في المستقبل، فضلاً عن احتمالية جني الأرباح من فرص التخارج الجزئي من بعض الشركات التابعة.

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