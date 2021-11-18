"فلاي دبي" تشارك في العرض الجوي الختامي لـ"دبي للطيران"

المصدر: البيان

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شاركت "فلاي دبي" في عرض جوي خاص مع ختام فعاليات معرض دبي للطيران، والذي يتزامن هذا العام مع الذكرى الخمسين لتأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

ونفذت طائرة فلاي دبي تحليقاً استعراضياً بمشاركة فرقة "الفرسان" الإماراتية للاستعراضات الجوية التابعة لسلاح الجو الإماراتي ضمن عروض اليوم الختامي للحدث العالمي.

وانضمت طائرة فلاي دبي من طراز "بوينغ 737 ماكس 8" إلى تشكيل العرض الجوي بقيادة الكابتن رودريجو باراداس من البرازيل، والكابتن أليسيو ديسيديري من إيطاليا، ومساعد الطيار سلطان الشريف من دولة الإمارات.

وتتمتع طائرة "بوينغ 737 ماكس 8" بتصميم يوفر مرونة وموثوقية وكفاءة عالية ضمن الطائرات ذات الممر الواحد، حيث توفر 10 مقاعد مسطحة على درجة الأعمال و156 مقعداً في الدرجة السياحية.

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