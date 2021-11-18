القرية العالمية تحتفي باليوم الوطني العماني الـ51 بطريقتها الخاصة

المصدر: دبي - شيرين فاروق

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تستقبل الفرقة العمانية ضيوف القرية العالمية، الوجهة السياحية والترفيهية الأكبر في المنطقة، بعرض تراثي رائع، ضمن احتفالات الدولة باليوم الوطني العماني الذي يحمل شعار "عمان منا.. ونحن منهم".

وحرصت القرية العالمية على وضع شعار اليوم الوطني العماني على كافة الشاشات المنتشرة في جميع أنحاء القرية ومنها شاشة المسرح الكبير العملاقة.

وتجمع البلدين الشقيقين علاقات اجتماعية وثقافية تمتد جذورها إلى عمق التاريخ، وقد مرت خلال العقود الماضية بالعديد من المحطات البارزة التي أسهمت بصورة مباشرة في ترسيخها والمضي بها قدماً، وكان المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والسلطان قابوس بن سعيد، رحمه الله، قد عقدا لقاءً تاريخياً في العام 1968.

وتواصل زخم هذه العلاقات بعد قيام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 1971، حيث تم التوقيع على العديد من الاتفاقيات الثقافية والتربوية بينهما، معززة بتبادل الزيارات في مختلف المجالات الثقافية والتربوية بغرض الاستفادة من الخبرات، وتطوير مجالات التعاون.

من ناحية أخرى، تقدم القرية العالمية لضيوفها مجموعة من الفعاليات والعروض المميزة في كافة أرجائها خاصة في هذا الطقس الرائع.

وتعود حفلات القرية العالمية، بالتعاون مع شركة «روتانا»، من جديد هذا الموسم مع استضافة الفنانة العراقية الشابة أصيل هميم، في حفلٍ حيّ على المسرح الرئيسي الجمعة 19 نوفمبر، ابتداء من 9 مساء.

وتقدم أصيل هميم في أولى حفلات هذا الموسم باقة من أغانيها التي تنال إعجاب الملايين في الوطن العربي مثل «شكد حلو» و«خلّك بحر» و«المفروض» و«سر الحياة» وغيرها.

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