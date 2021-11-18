«بيكر هيوز» تفوز بعقدين من «أدنوك»

المصدر: أبوظبي – البيان

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فازت شركة «بيكر هيوز» بعقدين استراتيجيين من «شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك). ويتضمن العقدان تجهيزات وخدمات عددٍ من حقول ومشاريع الاستكشاف والإنتاج في الإمارات. وجاء الإعلان عن ترسية العقود خلال مؤتمر ومعرض أبوظبي الدولي للبترول (أديبك)، الذي انتهى امس (الخميس 18 نوفمبر، 2021).

ويعد أول عقد جزءًا من أكبر عملية ترسية لعقود رؤوس الإبر ومعدات تحكم في ضخ البترول في تاريخ أدنوك، وتم بموجبها منح قطاع «التحكم بالضغط السطحي» التابع لوحدة أعمال «معدات حقول النفط» لدى شركة بيكر هيوز عقداً لتصنيع والتوريد والتخزين وخدمات رؤوس الإبر ومعدات تحكم في ضخ البترول، بالتعاون مع الشريك المحلي «الغيث للتوريدات وخدمات حقول النفط المحدودة».

ويشمل نطاق العقد حقول النفط البرية والبحرية لشركة أدنوك في دولة الإمارات لمدة 10 سنوات، إلى جانب عقد خدمات طويل الأمد يغطي الإصلاح والصيانة وقطع الغيار لتجهيزات المشروع.

كما حصلت وحدة الأعمال «بيكر هيوز لخدمات حقول النفط» على عقدٍ للتصنيع والتوريد والتخزين والتركيب وخدمات حاملات أنابيب التغليف وتبطين لمدةٍ تتجاوز 5 سنوات، بالتعاون مع الشريك المحلي «العربية المتحدة للهندسة وخدمات حقول النفط». وبموجب العقد، ستستعين بيكر هيوز بورشة عملها المحلية لمواصلة دعم جهود الإمارات لتعزيز التصنيع المحلي تماشياً مع استراتيجيات التوطين والقيمة المحلية المضافة.

وقال أيمن خطاب، نائب رئيس قطاع التحكم بالضغط السطحي لمعدات حقول النفط لدى شركة بيكر هيوز: هذه العقود استراتيجية للشركة في الإمارات، حيث تعزز حضورنا وتسهم في ترسيخ تواجدها على مستوى المنطقة. ولطالما كانت مسيرة عملنا حافلة بالنجاحات وداعمةً للتوطين في دولة الإمارات، الأمر الذي يجعلنا الشريك الأمثل لشركة أدنوك.

وسنواصل دعمنا للإمارات ولشركة أدنوك في تلبية الاحتياجات المتنامية للطاقة، ونمضي قدماً في التزامنا بتحقيق تحول نوعي ضمن هذا القطاع عبر توفير التكنولوجيا عالية الكفاءة والموثوقية وضمان تميُّز العمليات. وسيبدأ العمل على تنفيذ المرحلة الأولى من عقد رؤوس الإبر ومعدات تحكم في ضخ البترول في مَطلع 2022، ومن المقرر البدء بتنفيذ المرحلة الأولى من عقد حاملات أنابيب التغليف وتبطين في النصف الثاني من العام المقبل.

وتشكل ترسية هذه العقود واسعة النطاق جزءًا من «استراتيجية أدنوك 2030»، حيث تدعم جهودها على صعيد تعزيز منظومات العمليات وسلاسل الإمداد وتطوير القدرات المحلية، وتوفير فرص العمل للكفاءات والمواهب الوطنية. وتساهم هذه الخطوة النوعية في تلبية احتياجات شركة أدنوك على مستوى عمليات الحفر لمواكبة التوسُّع في قدراتها الإنتاجية.

وتدعم «بيكر هيوز برنامج القيمة المحلية المضافة وخدمة إدارة المخزون لأدنوك، واللذين يشكلان أيضاً جزءًا رئيسياً من نموذج أعمال»بيكر هيوز) الذي يركز على الحفاظ على مستوى محدد لمخزون التجهيزات في أبوظبي.

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