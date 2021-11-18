«تاكيدا» تفتتح مقرها لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والهند ورابطة الدول المستقلة بدبي

المصدر: دبي- البيان

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افتتحت شركة «تاكيدا» العالمية للصناعات الدوائية الحيوية القائمة على الأبحاث والتطوير، مقر الشركة الرسمي لمنطقة الشرق الأوسط والهند ورابطة الدول المستقلة والشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا في «ون سنترال»، التابعة لسلطة مركز دبي التجاري العالمي، والتي تشكل منطقة مركزية للمال والأعمال في دبي.

وإدراكاً منها لآثار وانعكاسات تغير المناخ السلبي على صحة الإنسان وانتشار الأمراض المعدية، جعلت «تاكيدا» من الجهود البيئية والتزامها بحياد الكربون أولوية. وقد تمكنت «تاكيدا» من تحقيق أهدافها البيئية للعام 2020 قبل موعدها المحدد، حيث نجحت في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 33.7%، مقارنة بمستويات العام 2005. وتتطلع «تاكيدا» إلى الوفاء بالتزاماتها تجاه حماية الكوكب عبر تحقيق الصفر الكربوني في عملياتها الخاصة، وحياد الكربون عبر سلسلة القيمة المتبقية بحلول العام 2040.

وحضر حفل الافتتاح عدد من الشخصيات البارزة، في مقدمتهم الدكتور أمين الأميري، الوكيل المساعد لقطاع التنظيم الصحي في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وهلال المري المدير العام لـدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، والدكتور علي السيد، مدير إدارة الصيدلة والخدمات الدوائية في هيئة الصحة بدبي، واكيهيكو ناكاجيما سفير اليابان لدى الإمارات،

ومن جانب «تاكيدا» حضر الحدث مسؤولون من الإدارة العليا للشركة، من بينهم ريكاردو ماريك، رئيس وحدة أعمال النموّ والأسواق الناشئة لدى «تاكيدا»، والعضو البارز في الفريق التنفيذي العالمي للشركة المتمركزة في سنغافورة، وماهنيدر ناياق، رئيس شركة «تاكيدا، لمنطقة الهند ورابطة الدول المستقلة والشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا.

تشمل شركة»تاكيدا«لمنطقة الهند ورابطة الدول المستقلة والشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا كلاً من الهند وأوكرانيا ورابطة الدول المستقلة وبلدان الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا أكثر من 35 دولة. وقد احتفلت»تاكيدا" في العام 2021، بالذكرى السنوية الـ 240 لتأسيسها في دوشوماتشي، المدينة الطبية في أوساكا، اليابان.

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