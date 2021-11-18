«كانتين الشاطئ برعاية اتصالات» يعود إلى شاطئ جميرا احتفالاً باليوبيل الذهبي للدولة

المصدر: دبي ـ البيان

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تعود فعالية «كانتين الشاطئ برعاية اتصالات»، وجهة المأكولات والمشروبات الشاطئية الموسمية، مجدداً إلى شاطئ جميرا خلف سن ست مول، وذلك في إطار الاحتفالات باليوبيل الذهبي لتأسيس دولة الإمارات وتبدأ الدورة الأحدث من هذه الفعالية المميزة التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة يوم 25 نوفمبر وتستمر حتى 11 ديسمبر.

وتقدم مجموعة من المشاركين المعروفين وكذلك الجدد في هذه الفعالية المميزة، تشكيلة من الأطباق والمأكولات الشهية المتنوعة، بما يعكس المشهد المتنوع لفنون الطهي في دبي، بالإضافة إلى إقامة فعاليات الترفيه المباشر، والأنشطة المصممة خصيصاً للأطفال، الأمر الذي يجعل من المكان وجهة ممتعة لكافة أفراد العائلة.

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: اليوم الوطني الخمسين لدولة الإمارات يعد مصدر فخر واعتزاز لنا جميعاً. فقد شهدت الإمارات نهضة شاملة، وعززت من مكانتها العالمية في مختلف المجالات على مدى نصف قرن من الزمن. وأصبحت أرض الفرص للكثيرين الراغبين بتحقيق طموحاتهم وأحلامهم.

كما أنها مدينة التسامح والأمل للباحثين عن الحياة الكريمة والأمن والأمان والاستقرار. فيما يأتي تنظيم فعالية كانتين الشاطئ برعاية اتصالات على شاطئ جميرا ضمن الاحتفالات باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات احتفالاً وتحية لتاريخها المجيد، وثقافتها وتقاليدها العريقة، وتراثها الغني ويرتقبها المقيمون والزوار بشغف كبير.

وتستعد المناطق المختلفة ضمن فعالية كانتين الشاطئ للاحتفال باليوبيل الذهبي للإمارات. ويشمل ذلك خيمة الضيافة الإماراتية، التي ينظمها مركز الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للتواصل الحضاري، ومسرح مجلس اتصالات، الذي يستضيف سلسلة من العروض المباشرة تشمل الرقصات الشعبية والعروض الموسيقية، والعروض الفنية المتنوعة.

وكذلك منطقتي «جايم بستان» و«يلا فان زون»، حيث يمكن للأطفال والكبار الاستمتاع بالألعاب الممتعة مثل محطة الرماية، وركوب الثيران، وألعاب وايب آوت، والترامبولين، وسيارات التصادم الكهربائية، والقفز بالحبال، والألعاب المطاطية القابلة للنفخ، ومحطة الفنون والحرف اليدوية، وغيرها الكثير.

كما تقدم مناطق الطهي المتنوعة مجموعة من المأكولات الشهية لسكان دبي وزوارها. ويشمل ذلك منطقة بازار المأكولات، التي تضم منطقة مخصصة للشواء وأخرى للعصائر، وكذلك منطقة البقالة، التي تحتوي على عدد من أكثر شاحنات الطعام شهرةً على مستوى دبي، وسوق الوجبات الخفيفة، الذي يقدم تشكيلة واسعة من المأكولات الساخنة والباردة، ومشاوي هت، الذي يضم مساحة مخصصة للشواء على الشاطئ، وحلاوة كورنر لعشاق الحلويات.

وتفتح فعالية كانتين الشاطئ برعاية اتصالات، أبوابها من الساعة 1 ظهراً وحتى 11 ليلاً من الأحد إلى الأربعاء، ومن الساعة 1 ظهراً وحتى 12 منتصف الليل يوم الخميس، ومن الساعة 10 صباحاً وحتى 12 منتصف الليل يوم الجمعة، ومن الساعة 10 صباحاً وحتى 11 مساءً يوم السبت، ويمكن للجميع الدخول إلى الفعالية مجاناً.

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