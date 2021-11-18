«أمرك» توقع عقداً مع القوات الجوية التونسية لمحطات الخدمة لطائرة C-130 وترقيتها

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت شركة أمرُك، المزودة لخدمات صيانة وإصلاح وعَمرة الطائرات العسكرية في المنطقة والتابعة لمجموعة ايدج، توقيع عقد مع القوات الجوية التونسية لمحطات الخدمة المجدولة لطائرة C-130 وترقيتها. وسلّم أفراد من القوات الجوية التونسية الطائرة مؤخراً إلى منشأة أمرُك للصيانة والإصلاح والعَمرة في مدينة العين الإماراتية، وبدأ العمل على الطائرة بعد اختتام إدخالها.

جاء الإعلان على هامش معرض دبي للطيران. ومدة العقد 6 أشهر وسيشمل فحصاً هيكلياً كاملاً ثم تطبيق الترقيات التي طلبها العميل. وقال حارب الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة أمرُك«يسعدنا الترحيب بعودة أحد عملائنا البارزين، القوات الجوية التونسية، إلى منشآتنا.

ولأنها تدير المركز الوحيد المعتمد لخدمة طائرة لوكهيد مارتن C-130 في المنطقة، تلتزم أمرُك بضمان جاهزية العملاء للمهام، مع تقديم خدمات صيانة وإصلاح وعَمرة رائدة في القطاع داخل منشأتنا الجديدة والحديثة في العين. وتملك أمرُك خبرة واسعة في منصة C-130، ونلتزم بإضافة قيمة لعملائنا عبر تقليل أوقات الاستجابة وضمان الحلول المحلية الأفضل في فئتها بجهود القوة العاملة لدينا ذات المهارات العالية».

وتدير أمرُك مركز تميز دولي في مجال صيانة وإصلاح وعَمرة الطائرات العسكرية بنطاق دعم لأكثر من 35 نوعاً مختلفاً من الطائرات ذات الأجنحة الثابتة والمروحية، ويلبي المركز بنجاح الاحتياجات الديناميكية للعمليات العسكرية. وتعد أمرُك جزءاً من قطاع دعم المهام ضمن ايدج، مجموعة التكنولوجيا المتقدمة في مجال الدفاع وغيره من المجالات والتي تعد أحد أفضل 25 مورداً في العالم.

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