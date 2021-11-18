أسبوع الأمن الإلكتروني «هاك إن ذي بوكس» في أبوظبي ينطلق 21 نوفمبر

المصدر: أبوظبي- البيان

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تستضيف أبوظبي مجدداً، فعاليات أسبوع الأمن الإلكتروني «هاك إن ذي بوكس»، أحد أبرز الأحداث العالمية، التي تقدم فرصاً حوارية حول أحدث التقنيات والدورات التدريبية في مجال الأمن الإلكتروني، في نسخته الجديدة لعام 2021، والتي تمزج بين الفعلي والافتراضي، خلال الفترة من 21 ولغاية 25 نوفمبر 2021.

وتقام نسخة هذا العام من «هاك إن ذي بوكس»، الذي تستضيفه منصة «دسربت أي دي» للمشاريع التابعة لـ«القابضة» (ADQ)، والتي تجمع أفضل العقول الرائدة ورواد الأعمال، الذين يقدمون أفكاراً مبتكرة، ويسعون نحو العالمية انطلاقاً من أبوظبي، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض والمؤتمرات (أدنيك).

ويجمع الحدث نخبة من كبار المفكرين وخبراء الأمن الإلكتروني من حول العالم، لتبادل أحدث المعارف والأفكار والتقنيات المتخصصة في مجال الأمن لمناقشة أربعة مسارات أساسية هي (الاختراق والصناعة والكسر والبناء).

وقال ديلون كانابيران، المؤسس والمدير التنفيذي لفعالية أسبوع الأمن الإلكتروني «هاك إن ذا بوكس»: يسعدنا الاستمرار مواصلة الوفاء بالتزاماتنا وتقديم المزيد من فرص الحوار حول أحدث التقنيات وتنظيم الدورات التدريبية للمحترفين خلال أسبوع الأمن الإلكتروني، وتجاوز الحدود الجغرافية عبر جمع الشركات وخبراء الأمن الإلكتروني من حول العالم في الإمارات.

ويشهد أسبوع الأمن الإلكتروني في أبوظبي، مجموعة من المناقشات المتنوعة بين اللاعبين الرئيسيين في مجتمع الأمن الإلكتروني، لمشاركة الأفكار الجديدة، وتسهيل التواصل بين الأشخاص ذوي التفكير المماثل، واستشراف مستقبل أكثر أمناً.

وينظم أسبوع الأمن الإلكتروني فعاليات مؤتمره للأمن الإلكتروني يومي 24 و25 نوفمبر، ويقدم جلسات حوارية مفتوحة للجمهور لمبادلة الأفكار ومناقشة التحديات واستكشاف أحدث التقنيات، بمشاركة أكثر من 50 من الخبراء المتخصصين الرائدين في العالم.

وتبدأ الفعاليات بكلمة ترحيبية يلقيها فيصل البناي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في مجموعة التكنولوجيا المتقدمة «إيدج»، يوم 24 نوفمبر، يتبعها كلمة افتتاحية يلقيها الدكتور محمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات.

وسينضم إلى فعاليات المؤتمر اثنان من المتحدثين العالميين في هذا المجال، وهما مات جونسون كبير مسؤولي أمن المعلومات (CISO) في ليدجر، وشيما ألونسو، هاكر، خبير الأمن السيبراني ورئيس الشؤون الرقمية في شركة تلفونيكا. وسيقوم مات جونسون في إطار مشاركته بعنوان «عمليات الدفع البديلة والعملات المشفرة:

عملات تستضيف المستقبل في الحاضر»، بإلقاء الضوء على المنظومات العالمية للعملات المشفرة، وأحدث وجهات النظر ذات الصلة، بالإضافة إلى مناقشة بعض التحديات التي يواجهها المستثمرون من الأفراد والمؤسسات ضمن هذه المنظومات المتسعة.

ويناقش شيما ألونسو في كلمته بعنوان«تطبيقات وشبكات Gremlin» الإمكانيات والتحديات المرتبطة بإنشاء شبكات Gremlin والتحكم في تطبيقاتها، ضمن مواضيع محددة، بما في ذلك أهمية هذه الحلول والبرامج في تعزيز قدرات المؤسسات والأنظمة على مقاومة التهديدات المستمرة والمتقدمة (APTs) والموجهة ضد أهداف محددة، عبر تحويل التطبيقات المنفردة.

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