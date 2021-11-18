عزيزي: نسبة الإنجاز بمشروع بارك أفينيو تتجاوز 20%

المصدر: دبي - البيان

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حققت شركة عزيزي تقدماً سريعاً عبر مشاريعها الثلاثة المتميزة، بارك أفينيو 1 و2 و3، بمدينة محمد بن راشد، لتوفر لعملائها مجمعاً سكنياً حيوياً يمتاز بموقعه الاستراتيجي في منطقة ميدان. وستقدم عزيزي من خلال مشروع بارك أفينيو عند اكتماله 372 وحدة سكنية و29 مساحة للتجزئة، وسيكون كل مبنى من المباني الثلاثة مزوداً بصالة رياضية وحمام سباحة مجهز بالكامل.

وقال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لشركة عزيزي للتطوير العقاري: يسعدنا رؤية هذا التقدم السريع، حيث اكتمل «بارك أفينيو 1» الآن بنسبة 19%، و«بارك أفينيو 2» 18%، بينما وصلت نسبة الإنجاز في «بارك أفينيو 3» إلى 23%. ويعزى الفضل في هذا الإنجاز السريع إلى اتباعنا عمليات شراء محسنة. والمشروع سيكون محاطاً بالمساحات الخضراء. وتقع المباني الثلاثة على مقربة من عزيزي ريفيرا المستوحى من البيئة المتوسطية، وميدان ون مول القادم، و«ميدان جراند ستاند» و«ذا تراك»، ولا يبعد سوى 10 دقائق فقط بالسيارة من دبي مول وداون تاون دبي.

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