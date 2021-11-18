كبار الشخصيات في حفل لتجربة «داخل برج العرب»

المصدر: دبي- البيان

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رحّبت تجربة «داخل برج العرب» بكوكبة من كبار الشخصيات ووسائل الإعلام ومشاهير وسائل التواصل الاجتماعي وأعضاء فريق الإدارة العليا لدى مجموعة جميرا ودبي القابضة في أمسية مليئة بالأحداث والتجارب المميزة. وجاء ذلك في أعقاب قيام مجموعة جميرا بافتتاح هذه التجربة الباهرة أمام الجمهور الشهر الماضي.

واستعرضت الأمسية أبرز محطات هذه الجولة الجديرة بالتجربة إضافة إلى عروض الطهي والتجارب الترفيهية الرائعة التي يشتهر برج العرب جميرا بتقديمها. وحظي خلالها الضيوف بفرصة مميزة لمقابلة ناصر النيادي، أول مظلي يقفز من طائرة وينجح بالهبوط على مهبط الطائرات الشهير في برج العرب جميرا.

وخلّدت تجربة «داخل برج العرب» إنجاز النيادي في «جناح التجربة» الذي يقدم للزوار لمحة عن أبرز المحطات التاريخية التي شهدتها هذه الأيقونة العمرانية العالمية واستكشاف قصصها التي لم ترو بعد. كما حضر الحفل الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، سفير «مشروع دبي لإعادة تأهيل السلاحف» في مجموعة جميرا.

واحتفالًا بإنجازها الأخير المتمثل في إعادة تأهيل 2000 سلحفاة بحرية وإطلاقها ضمن موائلها الطبيعية، يتم عرض المشروع وأحواض الأسماك المذهلة في برج العرب جميرا ضمن الجولة، مما يعطي لمحة عن العالم المائي ما وراء الفندق.

وتوفر هذه التجربة التي يمكن حجزها عبر الموقع الإلكتروني: insideburjalarab.com، وصولاً حصرياً إلى بعض من أجمل مساحات هذا الفندق الشهير من أجل التقاط أروع الصور، بما في ذلك الجناح الملكي الفاخر، لتتيح بذلك للضيوف فرصة السير على خطى بعض من أبرز مشاهير العالم مثل جاستن بيبر ونيلسون مانديلا ولويس هاميلتون. ومن أجل تتويج هذه الجولة الاستثنائية بأفضل طريقة ممكنة.

ويمكن للزوار أيضًا استكشاف بوتيك «داخل برج العرب»، الذي يقدم مجموعة رائعة من المقتنيات المصممة من قبل الحرفيين والمصممين المحليين، بالإضافة إلى القطع ذات العلامات التجارية مثل عطر Burj Rose المميز من برج العرب جميرا، المستوحى من Black Rose بعيد المنال.

كما يمكن للزوار إضافة تشكيلة مختارة من النكهات الشهية وتجارب تناول الطعام الحصرية في مطاعم الفندق الحائزة على العديد من الجوائز، بما يشمل الاستمتاع بأشهر المشروبات الحصرية التي يقدمها الفندق أو فنجان الكابوتشينو المزين برقائق الذهب عيار 24 قيراطاً. وتستمر الجولات من الساعة 9:30 صباحاً حتى 8:30 مساءً.

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