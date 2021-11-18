"مجموعة اتصالات" توقع على اتفاقية للاستحواذ على elGrocer لتعزيز محفظة خدماتها الرقمية

المصدر: وام

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وقعت شركة مجموعة الإمارات للاتصالات "مجموعة اتصالات" اتفاقية مع elGrocer Ltd ، تقوم على أساسها بالاستحواذ على ما نسبته 100 % من elGrocer DMCC، في خطوة تسعى من خلالها إلى دعم طموحاتها الرقمية، وإثراء خدماتها وتعزيز قدرتها على تلبية متطلبات العملاء الحالية والمستقبلية، وتعظيم التآزر الذي من شأنه قيادة محفظة أعمالها من الخدمات والمنتجات المتنوعة والمتكاملة.

تأتي هذه الاتفاقية في الوقت الذي تم فيه تصنيف دولة الإمارات كواحدة من أعلى الدول على مستوى العالم من حيث نسبة انتشار الأجهزة الذكية، وتصنيفها أيضاً كواحدة من أكثر الدول تقدماً في التسوق عبر الإنترنت وسوق التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وسيساهم استحواذ "مجموعة اتصالات" على elGrocer في تعزيز الاقتصاد الرقمي في الدولة.

وقال خالد الخولي، الرئيس التنفيذي لقطاع الأفراد في "اتصالات" - بهذه المناسبة - : " لقد نجح التسوق الإلكتروني خلال السنوات الأخيرة في تغيير مفهوم تجارة التجزئة، في مؤشر واضح على الزيادة في عدد العملاء الذين بدأوا بالتحول نحو التسوق عبر الإنترنت. وبالنظر إلى دور " مجموعة اتصالات" الريادي في تسريع التحول الرقمي في دولة الإمارات، فإننا نعمل بشكل دائم على توفير خدمات رقمية جديدة ومبتكرة لعملائنا. من هنا، فإن هذا الاستحواذ يتوافق مع استراتيجيتنا الرامية إلى تمكين المستهلكين، وتعزيز المشاركة من خلال منصتنا للتسوق الرقمي، وتنويع وتكامل محفظة أعمالنا".

ومن شأن التواجد القوي لــ elGrocer في دولة الإمارات، أن يعزز من خدمات "اتصالات" المتاحة للعملاء في الدولة تحت العلامة التجارية "بسمات"، بما في ذلك طلب الطعام عبر الإنترنت، والقدرة على كسب النقاط واستردادها في أكثر من 7000 منفذ في جميع أنحاء الدولة.

من جانبه قال رائد حافظ، الرئيس التنفيذي لـ elGrocer " : " متحمسون للعمل مع "مجموعة اتصالات"، وبالشكل الذي يتيح لنا الفرصة للاستفادة من قدراتها الرقمية وشبكاتها وخدماتها الرائدة والمبتكرة، في تسريع توسعنا الاستراتيجي. إننا على ثقة بأن الدمج بين عناصر القوة لدى ’مجموعة اتصالات‘ و elGrocer سيمنحنا القدرة الكاملة لاقتناص فرص النمو المستقبلية الواعدة".

من ناحيته قال نادر أميري، مؤسس ومدير العمليات في elGrocer : " لقد بدأنا مسيرتنا في elGrocer بهدف توفير تجربة تسوق جديدة ومميزة لعملائنا في دولة الإمارات، ونحن فخورون بما حققناه من إنجازات حتى الآن. اليوم، نبدأ فصلاً جديداً يجمع بين ما قمنا ببنائه وبين خدمات ’مجموعة اتصالات‘ المبتكرة وعروض بسمات القوية، حيث نتطلع إلى تزويد العملاء بتجارب ومزايا رائعة تلبي حاجاتهم وتطلعاتهم".

تم في العام 2015 إطلاق منصة elGrocer لتكون سوقا إلكترونية للبقالة تعمل في جميع أنحاء دولة الإمارا، حيث يلتقي كبار تجار التجزئة والمتاجر المتخصصة على منصة واحدة مع أكثر من 500 منفذ و120 ألف منتج.

إضافة إلى ذلك، تمتلك elGrocer شراكات استراتيجية مع أهم شركات السلع الاستهلاكية العالمية والمحلية، للتعاون وبناء الاستراتيجيات المبتكرة لدعم وتعزيز علاماتها التجارية".

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