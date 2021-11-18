قائد القوات الجوية والدفاع الجوي يقوم بجولة بـ «معرض دبي للطيران»

المصدر: دبي - وام

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قام اللواء الركن طيار إبراهيم ناصر محمد العلوي، قائد القوات الجوية والدفاع الجوي، اليوم بجولة تفقدية بعدد من الأجنحة المشاركة في الدورة السابعة عشرة لمعرض دبي للطيران «2021» الذي يختتم فعالياته غداً.

اطلع خلال الجولة على عدد من أنظمة الطيران المتطورة وأبرز المنتجات التي تعرضها الشركات المتخصصة في مجالات الصناعات العسكرية.

والتقى عدداً من المشاركين في المعرض وتبادل معهم الأحاديث بشأن أهمية مشاركاتهم في مثل هذه المعارض الدولية للتعريف بصناعاتهم والترويج لها، إضافة إلى تسليط الضوء على أحدث إنتاج شركاتهم ومشاريعهم المستقبلية التي يقدمونها في المعرض.

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