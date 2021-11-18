دبي تحتضن مهرجان «ضيافة» 28 الجاري

المصدر: دبي - البيان

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أعلن مهرجان «ضيافة» عن دورته الخامسة، التي سيحتضنها «روف توب باي بالم» في جزيرة النخلة بدبي، وينطلق المهرجان الذي يقام بالتعاون مع شركة «نخيل» وفندق سانت ريجيس، عند السادسة والنصف من مساء يوم الأحد في الثامن والعشرين من شهر نوفمبر الجاري.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقد أول من أمس في قاعة الاجتماعات بشركة «شوبا هارتلاند» العقارية الراعي الرسمي للحفل، حيث تحدث الدكتور ميشال ضاهر رئيس المهرجان، متوجهاً بالشكر إلى دولة الإمارات التي يعيش على أرضها الطيبة أكثر من 200 جنسية في وئام وتعايش، وفي ظل أجواء من المحبة والتفاعل والتسامح، وإلى إمارة دبي وجهة الأحداث والفعاليات الكبرى، التي توجت تطورها باحتضان إكسبو 2020 دبي هذا الحدث العالمي الاستثنائي.

كما شكر ضاهر الشركة الراعية للحفل، وجميع من ساهموا في التحضير والإعداد للنسخة الخامسة من المهرجان. وأشار ضاهر إلى أن الدورة المنتظرة سيجري خلالها تكريم عدد من الشخصيات المهمة، وستهدى إلى الفنان السعودي الراحل طلال مداح الذي يعد من أوائل الذين أسهموا في انتشار الأغنية السعودية حول العالم، واصفاً المطرب الراحل بصاحب الحنجرة الذهبية وقيثارة الشرق.

وتابع ضاهر قائلاً: إن الدورة الخامسة ستشهد تكريم 24 شخصية مهمة من 13 بلداً حول العالم، وهي: من البلد المضيف دولة الإمارات، السعودية، البحرين، الكويت، فرنسا، العراق، تركيا، إيطاليا، تونس، مصر، المغرب، سورية، ولبنان.

وفي ختام المؤتمر الصحافي، وقع مهرجان «ضيافة» اتفاقية لبثّ أحداثه ونقلها مع موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بالإضافة إلى عدد من المحطات التلفزيونية وراديو الرابعة.

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