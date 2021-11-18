مدينة مصدر تستضيف فعالية «رايب ماركت»

المصدر: أبوظبي- البيان

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تعود فعالية «رايب ماركت» إلى أبوظبي من بوابة مدينة مصدر التي تستضيف الفعالية الجمعة 26 نوفمبر من الساعة 4 عصراً وحتى الساعة 10 مساء. وتمثل هذه الفعالية وجهة مثالية لعشاق المنتجات الغذائية وتسوق المنتجات الحرفية والمشغولات اليدوية.

وسيضم سوق «رايب ماركت» مجموعة من بائعي التجزئة المبدعين وأصحاب مشاريع الأغذية المحلية. وبإمكان الزوار تذوق العديد من أصناف المأكولات التي تقدم من خلال منصات لإعداد الطعام، فضلاً عن تسوق الملبوسات والمجوهرات والأكسسوارات وقطع الديكور المنزلية المصنوعة يدوياً وغيرها من المنتجات التي يوفرها رواد أعمال وحرفيون من المجتمع المحلي.

وتمثل الفعالية وجهة مثالية للأسر التي يمكنها قضاء أمتع الأوقات ضمن مدينة مصدر، إحدى أكثر المدن استدامة على مستوى العالم. وستقام فعالية «رايب ماركت» في مدينة مصدر بأبوظبي في 26 نوفمبر، و17 ديسمبر و28 يناير 2022، من الساعة 4 عصراً إلى الساعة 10 مساء.

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