رئيس الأركان يتفقد منصات عربية ودولية في معرض دبي للطيران

المصدر: دبي - وام

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تفقد معالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي، رئيس أركان القوات المسلحة، عدداً من الأجنحة العربية والدولية المشاركة في الدورة السابعة عشرة لمعرض دبي للطيران الدولي 2021، الذي يواصل فعالياته لليوم الرابع ويختتم غداً.

واطلع معاليه خلال الجولة على أحدث ما أنتجته الصناعات العربية المتخصصة والشركات الدولية من أنظمة وآليات متطورة تسهم في رسم مستقبل القطاعات العسكرية والأمنية، وإيجاد حلول مستدامة للتحديات التي تواجهها.

والتقى معاليه خلال الجولة عدداً من مسؤولي الأجنحة المشاركة في المعرض، واستمع منهم إلى شرح بشأن أهم المنتجات المتطورة التي يعرضونها ومميزاتها المبتكرة وآليات عملها والأفكار الإبداعية التي طبقت في تنفيذها، إضافة إلى أبرز مشاريعهم المستقبلية التي تخدم مجالات الدفاع والأمن والتعاون المشترك.

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