جني أرباح يدفع الأسهم للمنطقة الحمراء بعد مكاسب قياسية

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

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هبطت أسواق الأسهم المحلية أمس بعد تعرضها لعمليات جني أرباح مستحقة بعد مكاسب قياسية في الجلسات الماضية، فيما اتجهت المؤسسات الاستثمارية نحو الشراء عبر ضخ 125 مليونا. وانخفض سوق دبي 0.77% ليغلق عند 3261 نقطة، فيما تراجع سوق أبوظبي بنحو 0.17% ليقفل عند 8337.6 نقطة.

سوق دبي

وضغط على سوق دبي انخفاض قطاع العقار 1%. وتراجع قطاع الاستثمار 3.2%. وانخفض قطاع النقل 0.75%، وزاد قطاع البنوك 0.1%. وتصدر «سوق دبي المالي» النشاط بـ 359.35 مليون درهم، تلاه «ديار» 227.4 مليونا. وحقق «أملاك» أكبر ارتفاع بنسبة 14.9%، فيما كان «أمان» الأكثر انخفاضاً بنسبة 5.83%.

سوق أبوظبي

وتأثر سوق أبوظبي بانخفاض قطاع الاستثمار 0.26%. وتراجع قطاع العقار 1.35%. ونزل قطاع الاتصالات 1.38%. وارتفع قطاع البنوك 0.61%. وصعد قطاع الطاقة 0.21%. وتصدر «أبوظبي الأول» النشاط، مستقطباً 339.14 مليون درهم. وحقق «رأس الخيمة الوطني» أكبر ارتفاع بنسبة 14.84%، فيما كان «إيزي ليس» الأكثر انخفاضاً بنحو 9.97%.

سيولة

استقطبت الأسهم سيولة 2.8 مليار درهم، منها 1.67 مليار في أبوظبي و1.12 مليار بدبي، وجرى تداول 1.26 مليار سهم، موزعة بواقع 833.75 مليوناً في دبي، و432.5 مليوناً في أبوظبي، عبر 22.2 ألف صفقة.

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