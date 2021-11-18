«أبطال المرفأ» يبهر زوار القرية العالمية

المصدر: دبي- شيرين فاروق

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يصطف جمهور القرية العالمية على المقاعد المخصصة لهم في المسرح العملاق الخاص بعرض «أبطال المرفأ» في حالة ترقب، وسط ديكور يجمع بين الماء والنار والمنحنيات والأعمدة المرتفعة الشاهقة.

وتدخل الدراجات النارية بأصواتها المثيرة للانتباه، ويبدأ التشويق اللامحدود خاصة مع ظهور السيارات الملونة اللامعة المغطاة بإضاءة خاصة تبهر العين.

وتتوالى المشاهد والحركات الخطرة التي تم التدريب عليها جيداً، وفجأة تشتغل النيران في أحد الأبطال فيقفز من أعلى عمود مرتفع إلى حوض السباحة وسط ترقب الأطفال والكبار.

يجسد عرض «أبطال المرفأ» قصة فيلم غني بالأحداث والمفاجآت، تم تصويره على مسرح«هاربورسايد» يتخلله الكثير من مشاهد المطاردات والمؤثرات النارية، والقيادة الخطيرة، والقفز بالدرّاجات ومؤثرات الانفجارات والسقوط الحر بالإضافة إلى سياراتLED، وعروض التزلج المائي عبر ألواح التزلج والدراجات المائية، والغطس في الماء عن علو 75 قدماً، في مشهد يفوق الخيال.

ويعتبر العرض الشيق «أبطال المرفأ»، إحدى أهم وجهات الجذب الترفيهية في القرية العالمية، التي توفر تجارب حقيقية في عالم من التشويق والترفيه، حيث جذب العرض أكثر من 250 ألف ضيف خلال موسم اليوبيل الفضي وحده، خلال 484 عرضاً متنوعاً، وثلاثة ألقاب في غينيس للأرقام القياسية.

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