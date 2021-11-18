استعراض خدمات غرفة أبوظبي في المعرض

المصدر: أبوظبي- صبري صقر

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أكد محمد هلال المهيري مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي في تصريحات لـ«البيان الاقتصادي»، أن «أديبك 2021»، يعتبر أكبر حدث عالمي في قطاع الطاقة، وتترقبه مختلف الشركات والوزارات المعنية بقطاع البترول، من مختلف دول العالم. وأضاف أن الغرفة تشارك كداعم لـ «أديبك 2021»، وممثلة للقطاع الخاص.

وأشار إلى أن فريق عمل الغرفة المشارك في المعرض، يستعرض خدمات الغرفة، وما تقدمه لشركات ومؤسسات القطاع الخاص، والترويج لهذه الشركات، ودعم مشاركتها مع كبريات شركات النفط العالمية والوطنية.

كما نقدم للشركات معلومات كافية عن مركز الأعمال، حيث تستطيع كل شركة معرفة كيفية استخراج الرخص وممارسة الأعمال، مشيراً إلى قيام الغرفة بتنظيم العديد من الدورات التدريبية، وورش العمل في هذا الإطار.

شركات وطنية

وأضاف أن مشاركة 34 شركة وطنية، و17 شركة عالمية، تستعرض مشروعاتها في المعرض، يعطي إضافة وزخماً للفعاليات، حيث تستعرض كل شركة أفضل ما لديها من تكنولوجيا متقدمة، ومنتجاتها أمام الخبراء والمتخصصين من مختلف دول العالم.

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