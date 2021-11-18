«الطاقة» تستعرض جهودها الداعمة للقطاع

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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سلطت وزارة الطاقة والبنية التحتية، ضمن منصتها في «أديبك 2021»، الضوء على الجهود التي تبذلها دولة الإمارات في استدامة قطاع الطاقة، لا سيما النظيفة منها، باعتبارها محركاً رئيسياً للتنمية المستدامة، وداعماً للاقتصادات الوطنية.

كما استعرضت الوزارة، المشاريع الريادية وأحدث الممارسات والتكنولوجيا المستدامة، التي تمثل نهجاً شاملاً للعمل المناخي، وستساهم في خلق مزيج متنوع من مصادر الطاقة وتحقيق التوازن بين التنمية المستدامة والحد من تداعيات تغير المناخ.

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