مذكرة تفاهم بين «الياه سات» و«مبادلة للبترول»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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وقعت شركة الياه للاتصالات الفضائية، مذكرة تفاهم مع شركة «مبادلة للبترول» لاستكشاف توفير خدمات الأقمار الصناعية بما يدعم ربط أصول شركة «مبادلة للبترول» المشغلة في جنوب شرق آسيا.

وتم توقيع المذكرة في معرض «أديبك». ووقع المذكرة خالد الكاف، الرئيس التنفيذي للشؤون التشغيلية في شركة «الياه سات»، ومازن اللمكي، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة «مبادلة للبترول». وستبحث الشركتان كيف يمكن لتقنيات «الياه سات» أن تدعم العمليات الأساسية لشركة مبادلة للبترول.

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