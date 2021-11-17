«موارد الفجيرة الطبيعية» تستعرض الفرص الواعدة في الإمارة بمعرض ومؤتمر التعدين

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

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أكد المهندس علي قاسم المدير العام لموارد الفجيرة الطبيعية، أن الفجيرة تزخر بالفرص الواسعة والمجدية للاستثمار التعديني، مشيراً إلى أن المؤسسة في ظل توجيهات القيادة الرشيدة تعمل على إجراء المسوحات الجيولوجية والتنقيب لتطوير قطاع الصخور والتعدين والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية في الإمارة بطرق حديثة ومستدامة.

ولفت إلى تنظيم المؤسسة للعديد من المبادرات الهادفة التي تسعى من خلالها لتطوير وتحسين مستوى أداء الأعمال في قطاع التعدين وتقديمها لسلسلة من خدمات القطاع التعديني عبر قنوات ذكية لتسهيل رحلة المستثمر وزيادة رضا المستفيدين. جاء ذلك خلال مشاركة مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية في الدورة الـ14 من معرض ومؤتمر التعدين 2021.

راعية للحدث

وقال إن المؤسسة راعية للحدث منذ انطلاقته. وتأتي المشاركة بهدف تعزيز التواصل مع المستثمرين والشركاء ولاستعراض فرص القطاع التعديني الواعدة بإمارة الفجيرة، وتنمية الاستثمار في القطاع التعديني، نظراً للموقع الجغرافي المتميز لإمارة الفجيرة، وما تزخر به من الثروات المعدنية.

وأوضح أن المؤسسة استعرضت خلال مشاركتها تسهيلات الاستثمار في هذا القطاع الحيوي من خلال ورقة عمل بعنوان «الفرص التعدينية الواعدة بإمارة الفجيرة»، بالإضافة إلى المشاركة في منصة لعرض عينات من الصخور والمعادن المتوفرة على أراضي الفجيرة ضمن المعرض المصاحب للمؤتمر. ولفت إلى عقد جلسات حوارية مع ممثلي كبرى المؤسسات والشركات المحلية والعالمية لتبادل الخبرات والتعرف على آخر التطورات في القطاع التعديني. كما عقدت المؤسسة اجتماعاً تنسيقياً مع وزارة الطاقة والبنية التحتية بالدولة، بهدف تعزيز التعاون في بناء قاعدة بيانات علوم الأرض للمؤسسة وبحث سير العمل في مشروع الخريطة المعدنية للإمارة.

وأكد المهندس علي قاسم الحرص على السعي لاستقطاب الاستثمارات النوعية المميزة لإمارة الفجيرة باعتبارها وجهة رائدة للاستثمار الأجنبي المباشر. وتبذل المؤسسة جهوداً حثيثة في تطبيق أحدث الممارسات واستخدام التقنيات المتقدمة، إضافة إلى التركيز على استخدام التكنولوجيا وتقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد ونُظم المعلومات الجغرافية، مؤكداً أن التعريف بالفرص التعدينية الاستثمارية الواعدة بإمارة الفجيرة خلال الحدث يعزز زخم الشراكات طويلة الأمد لمستقبل مستدام بما يدعم الاستراتيجية الوطنية لاستشراف مستقبل الثروة المعدنية في الدولة.

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