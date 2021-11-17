مهرجان الشارقة لريادة الأعمال منصة لتحفيز روح الريادة

المصدر: الشارقة - وام

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يعتبر مهرجان الشارقة لريادة الأعمال، الذي ينظمه سنوياً مركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع»، من أهم المنصات على المستويين المحلي والإقليمي التي تجمع أصحاب الشركات الناشئة في المنطقة لتحفيز روح الريادة لدى الجيل القادم من صناع التغيير ودعمهم لإحداث أثر إيجابي في مجتمعاتهم وفي منظومات وقطاعات الأعمال على وجه التحديد.

وتركز الدورة الخامسة - التي تقام يومي 22 و23 نوفمبر الجاري في مركز إكسبو الشارقة تحت شعار «ملتقى النجوم» - على إطلاق العنان لطاقات رواد الأعمال من خلال استضافة 4 آلاف مشارك من أصحاب الشركات في المنطقة.

ووفقاً لـ «شراع» فقد قدم المهرجان منذ انطلاق نسخته الأولى عام 2017 الدعم لأكثر من 13 ألف رائد أعمال مبتكر ولعب دوراً محورياً في دعم ومساعدة نحو 94 في المائة من المشاركين فيه لبدء رحلتهم الريادية، حيث استضاف خلال فعالياته أكثر من 200 مشارك من أصحاب الشركات الناشئة و300 خبير محلي ودولي في مختلف القطاعات لمساعدة رواد الأعمال الشباب على بناء علاقات وشراكات مثمرة.

وجمع المهرجان على مدى سنواته الخمس نخبة من أبرز المبتكرين ورواد الفكر والخبراء الدوليين للتعريف بأفكارهم ورؤاهم وإلهام صناع التغيير الشباب ليتحول إلى أكبر تجمع لرجال الأعمال والمبتكرين وصناع التغيير في دولة الإمارات للتعريف بأبرز التجارب الريادية الناجحة إقليمياً ودولياً والتي تقدم للشباب نموذجاً ملهماً في صناعة التغيير الإيجابي المؤثر.

وقالت نجلاء المدفع المدير التنفيذي لـ«شراع» في تصريح خاص لوكالة أنباء الإمارات «وام»، يلتزم «شراع» بدعم المبتكرين وأصحاب المواهب الشابة في الدولة وتوفير الفرص الملائمة لهم للنمو والقيام بدور فاعل في مجتمعهم، وذلك توافقاً مع رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبتوجيهات الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيس مركز «شراع»، من أجل تمكين جيل الشباب وتحفيزهم على صناعة التغيير.

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