5 ملايين متر مربع إضافية بمشروع توسعة الحمرا والغيل

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح

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كشف رامي جلاد الرئيس التنفيذي لمجموعة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» عن إضافة 5 ملايين متر مربع، بمشروع توسعة منطقتي الحمرا والغيل.

وأشار إلى تسريع وتيرة مشاريع الأعمال التوسعية في منطقة الغيل الحرة بإضافة مليوني متر مربع جديدة للمساحة الإجمالية للمنطقة، لدعم الطلب المتزايد من المستثمرين المستقبليين، ورفع كفاءة البنية التحتية، وإنشاء مساكن جديدة للعمال، والتوسع بخدمات قطاع التجزئة عبر افتتاح مراكز تجارية جديدة، ضمن المشاريع التطويرية، والتي تشمل كذلك إضافة 3 ملايين متر مربع جديدة بمنطقة الحمرا، وافتتاح أول منطقة تخزين خلال شهر مايو 2022، لدعم المنشآت الصناعية وأفراد المجتمع.

قطار الاتحاد

وقال في تصريحات لـ«البيان الاقتصادي»: إن شبكة قطار الاتحاد ستشكل نقلة نوعية كبيرة في دفع عجلة التنمية، والارتقاء بقطاع الأعمال ودعم استقطاب رؤوس الأموال الجديدة والشركات العالمية، لافتاً إلى أن مرور قطار الاتحاد كبديل مستدام للنقل البري في منطقة الغيل الصناعية برأس الخيمة وارتباطها بجميع إمارات الدولة سيسهم في تسريع وتيرة الإنتاج الصناعي الوطني.

وأوضح في مؤتمر صحافي خلال افتتاح مركز كومباس للأعمال بمنطقة الحمرا، أمس، حرص «راكز» على ابتكار وإطلاق باقات تأسيس أعمال جديدة، تضم مزايا وحوافز مميزة، هدفها دعم رواد الأعمال والشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة للانطلاق بأعمالهم ومشاريعهم، ضمن استراتيجية الدولة والاستفادة من الحوافز والمبادرات، التي أطلقتها دولة الإمارات لدعم قطاع الأعمال، منها باقة «أعمالي» وباقة «سيدات الأعمال»، بالإضافة لاستقطاب المبرمجين ومشاريع الذكاء الاصطناعي.

وأشار إلى أن مركز «كومباس للأعمال» يأتي ضمن مبادرات «راكز» لتطوير مفهوم الأعمال في إمارة رأس الخيمة، وتقديم تجربة جديدة للعمل المشترك في بيئة حيوية وبأسلوب عصري، لدعم شريحة الشركات الصغيرة والمتوسطة وروّاد الأعمال والشركات الناشئة والطلّاب وأصحاب الأعمال الحرّة، باستخدام المساحات المكتبية المشتركة للعمل سوياً والتعاون في ما بينهم، والمساحات الخاصة للأعضاء الراغبين بالمزيد من الخصوصية للتركيز في أعمالهم ومشاريعهم.

وأضاف: يضم المركز غرف اجتماعات لعقد حلقات العصف الذهني والنقاشات ومناطق فعاليات لتنظيم المؤتمرات وغيرها من الأنشطة الاجتماعية واستوديو تسجيل لإنتاج أعمال صوتية على درجة عالية من الجودة، بما يتماشى مع التطورات الجديدة في قطاع الأعمال، والاستجابة لمتطلبات عملائنا الذين يزاولون أعمالهم بأسلوب مختلف عن السابق، وإتاحة المجال أمام أصحاب المشاريع الرحال الرقميّين والطلّاب وجميع المقيمين في إمارة رأس الخيمة الاشتراك فيه، والانضمام إلى مجتمع أعماله بكل سهولة، حيث يمكنهم اختيار العضويات اليومية والأسبوعية والشهرية.

إكسبو

وأشار إلى مشاركة «راكز» في «إكسبو 2020 دبي» ضمن منصة غرفة تجارة رأس الخيمة بالمعرض، لدعم «الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة» التي تستهدف زيادة مساهمة الصناعة في الناتج الإجمالي للدولة إلى 300 مليار درهم بحلول 2031، حيث تم استعراض الفرص الاستثمارية في رأس الخيمة، وآفاق الأعمال الجديدة في قطاعات التصنيع والصناعات والتكنولوجيا، وغيرها من القطاعات الرئيسة في الإمارة.

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